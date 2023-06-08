«Формула-1» спродюсирует сериал с Фелисити Джонс о семье, владеющей командой

Фелисити Джонс снимется в сериале о «Формуле-1».

Сериал под названием One («Единственный») расскажет драматическую историю выдуманной семьи, владеющей командой «Ф-1». Джонс, известная по фильмам «Изгой-один: Звездные войны. Истории» и «Вселенная Стивена Хокинга», сыграет одну из ролей и выступит в качестве продюсера.

Созданием сериала займется Bedrock Entertainment, «Ф-1» также примет участие в проекте как продюсер. Сценаристами будут Марк Фергус и Хоук Остби, номинированные на премию «Оскар» за картину «Дитя человеческое».

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