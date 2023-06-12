В «Ауди» опровергли информацию об отказе Бинотто: «Маттиа никогда не посещал нашу штаб-квартиру»

Теги Феррари Заубер Ауди Формула-1 Маттиа Бинотто Авто

В «Ауди» опровергли информацию о том, что делали предложение Маттиа Бинотто, которое было отклонено.

«Ауди» готовится к приходу в «Формулу-1» в качестве заводской команды в 2026 году – выкупив контрольный пакет акций «Заубера».

Несколько британских изданий недавно распространили информацию о том, что бывший руководитель «Феррари» получил предложение от «Ауди» приезжал на базу команды в Нюбурге, но отклонил предложение, а в частных беседах назвал данное предложение «клоунадой».

«Мы можем подтвердить, что Маттиа Бинотто никогда не посещал центр профессиональной гоночной подготовки к Нюбурге, где расположена штаб-квартира «Ауди», – заявил представитель «Ауди».

При этом в «Ауди» не стали заявлять о том, что никогда не были заинтересованы в приглашении Бинотто.

Бинотто отказался от предложения «Альпин» (Formu1a.uno)

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий