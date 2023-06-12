В «Ауди» опровергли информацию об отказе Бинотто: «Маттиа никогда не посещал нашу штаб-квартиру»
В «Ауди» опровергли информацию о том, что делали предложение Маттиа Бинотто, которое было отклонено.
«Ауди» готовится к приходу в «Формулу-1» в качестве заводской команды в 2026 году – выкупив контрольный пакет акций «Заубера».
Несколько британских изданий недавно распространили информацию о том, что бывший руководитель «Феррари» получил предложение от «Ауди» приезжал на базу команды в Нюбурге, но отклонил предложение, а в частных беседах назвал данное предложение «клоунадой».
«Мы можем подтвердить, что Маттиа Бинотто никогда не посещал центр профессиональной гоночной подготовки к Нюбурге, где расположена штаб-квартира «Ауди», – заявил представитель «Ауди».
При этом в «Ауди» не стали заявлять о том, что никогда не были заинтересованы в приглашении Бинотто.
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