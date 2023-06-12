Ландо Норрис о переходе в «Макларен» Роба Маршалла: «Он работал с одними из лучших умов «Ф-1» и сам, без сомнения, таковым является»

Теги Макларен Ред Булл Роб Маршалл Формула-1 Ландо Норрис Авто

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал переход в команду Роба Маршалла.

Маршалл 17 лет в «Ред Булл», в частности, занимал пост главы инженерного подразделения команды. В «Макларене» он займет должность директора по дизайну, техническим и инженерным вопросам. Маршалл приступит к работе с 2024 года.

«Он привнесет свои знания, опыт. Он много лет проработал в «Ред Булл», видел много успешных сезонов команды. Он работал с одними из лучших умов «Формулы-1» и он сам, без сомнения, таковым является.

Так что я думаю, что две главные вещи – это мозги и время прохождения круга. Он важная личность, для нас это очень важное подписание. Думаю, многие в «Макларене» будут равняться на него, относиться к нему с уважением и так далее.

Для команды это также важный шаг вперед, чтобы продолжать движение, наращивать производительность, опыт», – рассказал Норрис.

Роб Маршалл станет одним из технических директоров «Макларена» после 17 лет в «Ред Булл»

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