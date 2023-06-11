Тото Вольфф: «Мерседесу» нужно быть осторожнее с ожиданиями»

Теги Гран-при Испании Гран-при Канады Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф признал, что команда сильно торопилась, работая над обновленной версией болида.

Новинки, изначально опробованные в Монако, на Гран-при Испании помогли «Мерседесу» занять второе и третье место – для команды это стало первым попаданием на подиум в нынешнем сезоне.

«Нам просто нужно продолжать работать, делать свое дело. И тут вопрос не в том, насколько быстр наш болид, а в том, насколько хорошо мы понимаем то, как он работает.

В последние два месяца мы сильно торопились, что вызывало беспокойство, поскольку происходило несколько в обход обычного рабочего процесса. Но на данный момент это принесло свои плоды.

Тем не менее, нам нужно быть осторожнее с ожиданиями, я не хочу ехать на Гран-при Канады с заявлениями о том, что там мы снова возьмем второе и третье место, потому что мы вполне можем оказаться пятыми и шестыми, например. Нужно лучше понимать ситуацию.

Обычно говорят, что если ты быстр на трассе в Барселоне, то твоя машина будет хороша везде. Думаю, мы можем быть сильны в следующих гонках. При этом в каких-то моментов впереди может оказываться «Астон Мартин», в каких-то «Феррари», но сильной стороной «Мерседеса», как и в прошлом году, остается гоночный темп», – рассказал Вольфф.

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1 комментарий

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ffmp
Первое попадание на подиум у Хэма было еще в Австралии, поправьте спортс
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