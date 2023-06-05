Валттери Боттас: «Для меня совершенно очевидно, что с машиной было что-то не так»

Пилот « » подвел итоги , выразив уверенность в том, что причиной неудачного выступления стали какие-то неполадки в работе болида.

«Для меня совершенно очевидно, что с машиной было что-то не так. Потому что мой темп был на секунду хуже, чем должен был, а машина постоянно скользила по трассе.

Не могу сказать, механическая это была неполадка или аэродинамическая, потому что баланс машины был не так уж далек от нормального, просто машине сильно не хватало сцепления с трассой. Так что мы изучим машину на предмет повреждений.

Либо в машине была неправильно установлена какая-то механическая деталь, еще до квалификации, что могло влиять на дорожный просвет, либо проблема была как-то связана с аэродинамикой.

Здорово, что мой напарник сумел подняться довольно высоко и боролся за попадание в топ-10. Это радует. Но прежде всего нам нужно разобраться в том, что было не так с моей машиной», – рассказал Боттас.

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