Джордж Расселл о столкновении: «Не знал, что Хэмилтон там»

Джордж Расселл прокомментировал столкновение с напарником Льюисом Хэмилтоном.

Инцидент между двумя пилотами « » произошел в конце второго сегмента квалификации к Гран-при Испании при попытке Хэмилтона опередить Расселла.

подозревают в смене направления, повлекшей контакт. Оба гонщика предстанут перед стюардами и дадут объяснения.

«Я даже не знал, что он там. Я начинал свой круг, пытался поймать слипстрим Сайнса. С счастью, ничего плохого не произошло», – сообщил Расселл.

На болиде заменили переднее антикрыло, и семикратный чемпион «Формулы-1» смог принять участие в третьем сегменте. Джордж же завершил квалификацию – он показал 12-й результат и не прошел дальше.

«Как только мы выехали из боксов, на первой попытке у меня не было сцепления с трассой. В высокоскоростных поворотах машина сильно подпрыгивала, так что я не мог проезжать их «газ в пол», как делал с утра.

Очень и очень странная сессия. Я не удивлен, что выбыл после второго сегмента. Болид совершенно не показывал темп, мне не удавалось добиться хороших ощущений. Конечно, я разочарован.

Мы поменяли кое-какие вещи, но не добились существенного эффекта, которого ожидали. Но ясно, что в таких условиях всем было трудно, это также повлияло на конкурентоспособность. Однако мы не должны располагаться на такой позиции. Жаль», – прокомментировал результат молодой британец.

Расселла вызвали к стюардам за столкновение с Хэмилтоном, Гасли – за блокировку Ферстаппена и Сайнса

Хэмилтон и Расселл столкнулись во 2-м сегменте квалификации к Гран-при Испании

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram