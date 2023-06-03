Джордж Расселл о столкновении: «Не знал, что Хэмилтон там»
Джордж Расселл прокомментировал столкновение с напарником Льюисом Хэмилтоном.
Инцидент между двумя пилотами «Мерседеса» произошел в конце второго сегмента квалификации к Гран-при Испании при попытке Хэмилтона опередить Расселла.
Джорджа подозревают в смене направления, повлекшей контакт. Оба гонщика предстанут перед стюардами и дадут объяснения.
«Я даже не знал, что он там. Я начинал свой круг, пытался поймать слипстрим Сайнса. С счастью, ничего плохого не произошло», – сообщил Расселл.
На болиде Льюиса заменили переднее антикрыло, и семикратный чемпион «Формулы-1» смог принять участие в третьем сегменте. Джордж же завершил квалификацию – он показал 12-й результат и не прошел дальше.
«Как только мы выехали из боксов, на первой попытке у меня не было сцепления с трассой. В высокоскоростных поворотах машина сильно подпрыгивала, так что я не мог проезжать их «газ в пол», как делал с утра.
Очень и очень странная сессия. Я не удивлен, что выбыл после второго сегмента. Болид совершенно не показывал темп, мне не удавалось добиться хороших ощущений. Конечно, я разочарован.
Мы поменяли кое-какие вещи, но не добились существенного эффекта, которого ожидали. Но ясно, что в таких условиях всем было трудно, это также повлияло на конкурентоспособность. Однако мы не должны располагаться на такой позиции. Жаль», – прокомментировал результат молодой британец.
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Хэмилтон и Расселл столкнулись во 2-м сегменте квалификации к Гран-при Испании
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Ладно Рассел в зеркала не смотрит, допустим, а Хэмилтон зачем полез обгонять напарника?
Джордж в своем мире ловит слипстрим от Карлоса, сосредоточен на этом, в зеркала не смотрит, рассчитывая, что команда его предупредит, если что. И свободно маневрирует по трассе.
И вот эти миры сошлись в одной точке. :))
Жалко, что есть шанс, что благодаря этому нелепому случаю Джордж остался без третьего сегмента, а Льюис - без первой линии.