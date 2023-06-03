Джордж Расселл о столкновении: «Не знал, что Хэмилтон там»

Теги Гран-при Испании Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Джордж Расселл прокомментировал столкновение с напарником Льюисом Хэмилтоном.

Инцидент между двумя пилотами «Мерседеса» произошел в конце второго сегмента квалификации к Гран-при Испании при попытке Хэмилтона опередить Расселла.

Джорджа подозревают в смене направления, повлекшей контакт. Оба гонщика предстанут перед стюардами и дадут объяснения.

«Я даже не знал, что он там. Я начинал свой круг, пытался поймать слипстрим Сайнса. С счастью, ничего плохого не произошло», – сообщил Расселл.

На болиде Льюиса заменили переднее антикрыло, и семикратный чемпион «Формулы-1» смог принять участие в третьем сегменте. Джордж же завершил квалификацию – он показал 12-й результат и не прошел дальше.

«Как только мы выехали из боксов, на первой попытке у меня не было сцепления с трассой. В высокоскоростных поворотах машина сильно подпрыгивала, так что я не мог проезжать их «газ в пол», как делал с утра.

Очень и очень странная сессия. Я не удивлен, что выбыл после второго сегмента. Болид совершенно не показывал темп, мне не удавалось добиться хороших ощущений. Конечно, я разочарован.

Мы поменяли кое-какие вещи, но не добились существенного эффекта, которого ожидали. Но ясно, что в таких условиях всем было трудно, это также повлияло на конкурентоспособность. Однако мы не должны располагаться на такой позиции. Жаль», – прокомментировал результат молодой британец.

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Хэмилтон и Расселл столкнулись во 2-м сегменте квалификации к Гран-при Испании

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14 комментариев

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fRsk
Не знал, что он был там? Рассел без зеркал гоняется?
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Eldorado2009
Рассел походу перед квалой прикурил травки крепко
+8
-3
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Paninaro
Половина машины была в твоей базе слева к моменту контакта, Жора. Ты реально не видел?)
+8
-3
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Совесть Черданцева
Здесь просто стечение обстоятельств: Расселла оттормозил Юки, ему не сказали про Льюиса, а на прямой Григорий ехал, ориентируясь на Карлоса. Неприятно, но хотя бы никто не убил
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Jan Vorontsov
Да тут циркачи похлеще чем в Феррари.
Ладно Рассел в зеркала не смотрит, допустим, а Хэмилтон зачем полез обгонять напарника?
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Sarumian
Рассел показывает, что готов стать "основным пилотом" Мерседеса.
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Dart_Yoda
Ответ fRsk
Не знал, что он был там? Рассел без зеркал гоняется?
В шорах гоняет
+3
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orkolm
Ответ Jan Vorontsov
Да тут циркачи похлеще чем в Феррари. Ладно Рассел в зеркала не смотрит, допустим, а Хэмилтон зачем полез обгонять напарника?
Ну если напарник плетется, то что еще остается делать. Что это за "быстрый круг" с такой скорость?
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DelNord
Столкновение на совести мостика целиком. В картине мира Льюиса Джордж впереди едет медленнее, оставляет место слева, зная, что позади него - напарник. Можно обгонять.
Джордж в своем мире ловит слипстрим от Карлоса, сосредоточен на этом, в зеркала не смотрит, рассчитывая, что команда его предупредит, если что. И свободно маневрирует по трассе.
И вот эти миры сошлись в одной точке. :))
Жалко, что есть шанс, что благодаря этому нелепому случаю Джордж остался без третьего сегмента, а Льюис - без первой линии.
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DelNord
Ответ Jan Vorontsov
Да тут циркачи похлеще чем в Феррари. Ладно Рассел в зеркала не смотрит, допустим, а Хэмилтон зачем полез обгонять напарника?
На быстрый круг заходил. Чем больше данных - тем лучше. Может, мыслили они проверить какую настройку.
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Jan Vorontsov
Ответ orkolm
Ну если напарник плетется, то что еще остается делать. Что это за "быстрый круг" с такой скорость?
Вспоминается, как на Мазепина в своё время вайнили гонщики что он посмел кого-то в квале обогнать, дескать джентльменское соглашение нарушил. А тут оказывается, что и напарника можно, который на решающую попытку заходит, чего такого, плетётся же. Очень интересно.
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Grigpar
Ответ Совесть Черданцева
Здесь просто стечение обстоятельств: Расселла оттормозил Юки, ему не сказали про Льюиса, а на прямой Григорий ехал, ориентируясь на Карлоса. Неприятно, но хотя бы никто не убил
Вопрос только, что там делал Хэмильтон? Он на быстрый круг шел?
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