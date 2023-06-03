Расселла вызвали к стюардам за столкновение с Хэмилтоном, Гасли – за блокировку Ферстаппена и Сайнса
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл и его коллега из «Альпин» Пьер Гасли могут получить штрафы после квалификации к Гран-при Испании.
Расселла подозревают в смене направления, повлекшей столкновение с напарником Льюисом Хэмилтоном, Гасли – в блокировке Макса Ферстаппена из «Ред Булл» и пилота «Феррари» Карлоса Сайнса.
Стюарды выслушают объяснения всех указанных гонщиков.
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я сразу даже не поверил что они в одной команде гоняются 😁
А вот лягушатника могут и наказать