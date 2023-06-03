Расселла вызвали к стюардам за столкновение с Хэмилтоном, Гасли – за блокировку Ферстаппена и Сайнса

Пилот « » и его коллега из « » могут получить штрафы после квалификации к Гран-при Испании.

Расселла подозревают в смене направления, повлекшей столкновение с напарником Льюисом Хэмилтоном, Гасли – в блокировке Макса Ферстаппена из «Ред Булл» и пилота « » Карлоса Сайнса.

Стюарды выслушают объяснения всех указанных гонщиков.

Хэмилтон и Расселл столкнулись во 2-м сегменте квалификации к Гран-при Испании

Квалификация «Ф-1» в Испании: Ферстаппен на поуле, Леклер и Перес рано выбыли, «Мерседесы» столкнулись

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