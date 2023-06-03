Расселла вызвали к стюардам за столкновение с Хэмилтоном, Гасли – за блокировку Ферстаппена и Сайнса

Теги Гран-при Испании ФИА Феррари Льюис Хэмилтон Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес регламент Пьер Гасли Макс Ферстаппен Джордж Расселл Альпин Авто

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл и его коллега из «Альпин» Пьер Гасли могут получить штрафы после квалификации к Гран-при Испании.

Расселла подозревают в смене направления, повлекшей столкновение с напарником Льюисом Хэмилтоном, Гасли – в блокировке Макса Ферстаппена из «Ред Булл» и пилота «Феррари» Карлоса Сайнса.

Стюарды выслушают объяснения всех указанных гонщиков.

Хэмилтон и Расселл столкнулись во 2-м сегменте квалификации к Гран-при Испании

Квалификация «Ф-1» в Испании: Ферстаппен на поуле, Леклер и Перес рано выбыли, «Мерседесы» столкнулись

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11 комментариев

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5hxrb7mywu
Ответ Kudim41
Комментарий удален пользователем
Проверь зрение
+4
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Совесть Черданцева
Ответ Kudim41
Комментарий удален пользователем
Наоборот
+4
-1
+3
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Ан Кот
красиво у Хэма с Жорой получилось:
я сразу даже не поверил что они в одной команде гоняются 😁
+2
0
+2
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mexicantushkan
так кто в итоге на быстром то был? это же определяющий момент
+1
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Гарик из Питера
Ответ Ан Кот
красиво у Хэма с Жорой получилось: я сразу даже не поверил что они в одной команде гоняются 😁
В 16 году у Хэма красивее тут было)
+1
0
+1
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Алексей
Жорику помешал сайнс и хэм. Засчитают инцидентом. Тем более он сам себя наказал в итоге.
А вот лягушатника могут и наказать
+1
-1
0
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Kudim41
Ответ dw4xbhdgb8
Оба
Комментарий удален пользователем
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dw4xbhdgb8
Ответ mexicantushkan
если так, то вопросы к команде и Хэмильтону в первую очередь
🤝🤣
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Paninaro
Ответ Алексей
Жорику помешал сайнс и хэм. Засчитают инцидентом. Тем более он сам себя наказал в итоге. А вот лягушатника могут и наказать
Жорику помешал сам Жорик.)
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