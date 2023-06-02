Андреа Стелла о переходе Маршалла: «Мы хотели быть впереди всех – и Роб идеально подходит для этой работы»

Руководитель « » объяснил, что даст команде переход Роба Маршалла.

Маршалл покинет «Ред Булл» и станет одним из технических директоров « » вместе с Питером Продрому и Давидом Саншесом, ушедшим из «Феррари».

«Из того, что я понял касательно Роба, так это то, что он похож на Рори Берна (создателя чемпионских болидов «Бенеттона» и «Феррари» эпохи Михаэля Шумахера – Sports.ru). Он [Берн] отличный конструктор, хорошо понимал машину, в то время как Росс [Браун] был феноменальным менеджером, выдающимся лидером, организатором. Роб – как я понимаю – очень хорошо понимает технические вопросы, он очень сфокусирован на болиде.

[Зачем мы его позвали?] Во-первых, подписывая Роба, мы хотели Роба. В частности, я бы сказал, мы чувствуем, что у нас все очень хорошо с аэродинамикой благодаря Питеру Продрому, который, кстати, долгое время работал бок о бок с [Эдрианом] Ньюи. Благодаря Давиду Саншесу у нас все в порядке с мощностью и концепцией. Мы хотели быть впереди всех с точки зрения инженерной мысли и конструкции – и Роб идеально подходит для этой работы», – рассказал Стелла.

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