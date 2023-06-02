Ландо Норрис о приходе Маршалла и Саншеса: «Верю в «Макларен» еще сильнее, чем раньше»

Ландо Норрис приветствует приход ведущих специалистов в «Макларен».

На днях стало известно о трансфере Роба Маршалла из «Ред Булл» в «Макларен». Маршалл станет одним из технических директоров, как и Давид Саншес, перешедший из «Феррари».

ответил на вопрос о том, насколько он верит в путь, который прокладывает исполнительный директор «Макларена» .

«Я бы сказал, очень. Теперь даже сильнее, чем раньше.

Я бы точно не утверждал, что не верю. Я никогда такого не говорил и, пожалуй, не скажу. Но, безусловно, со времени последних перестановок чувствуются позитивные изменения – это касается настроения, атмосферы. В то же время они должны повлиять и на скорость в будущем.

В «Формуле-1» многие вещи требуют времени. Полагаю, в этом плане тоже, но, безусловно, шаг вперед сделан – я могу легко подтвердить, говорить об этом с уверенностью. Но надо подождать – увидим», – сообщил британский пилот.

Технический директор Ки покинул «Макларен», экс-глава отдела аэродинамики «Феррари» Саншес вернется в британскую команду

Роб Маршалл станет одним из технических директоров «Макларена» после 17 лет в «Ред Булл»

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