Ландо Норрис о приходе Маршалла и Саншеса: «Верю в «Макларен» еще сильнее, чем раньше»
Ландо Норрис приветствует приход ведущих специалистов в «Макларен».
На днях стало известно о трансфере Роба Маршалла из «Ред Булл» в «Макларен». Маршалл станет одним из технических директоров, как и Давид Саншес, перешедший из «Феррари».
Норрис ответил на вопрос о том, насколько он верит в путь, который прокладывает исполнительный директор «Макларена» Зак Браун.
«Я бы сказал, очень. Теперь даже сильнее, чем раньше.
Я бы точно не утверждал, что не верю. Я никогда такого не говорил и, пожалуй, не скажу. Но, безусловно, со времени последних перестановок чувствуются позитивные изменения – это касается настроения, атмосферы. В то же время они должны повлиять и на скорость в будущем.
В «Формуле-1» многие вещи требуют времени. Полагаю, в этом плане тоже, но, безусловно, шаг вперед сделан – я могу легко подтвердить, говорить об этом с уверенностью. Но надо подождать – увидим», – сообщил британский пилот.
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