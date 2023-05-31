«Мне никогда не нравилась последняя шикана в Барселоне». Хэмилтон – об обновленной конфигурации трассы Гран-при Испании

Несколько пилотов «Формулы-1» высказались о новой конфигурации трассы , на которой пройдет ближайший этап.

Начиная с этого года организаторами было принято решение отказаться от последней шиканы и сделать последний поворот значительно более скоростным.

По словам пилота « » , он с радостью воспринял новости о таких изменениях трека:

«Нашей машине никогда не нравилась эта последняя шикана. Мне она тоже никогда не нравилась. Так что теперь после выхода из 12-го поворота два последних поворота трассы мы, вероятно, будем проходить газ в пол. Этому очень обрадуются и наши шеи, и шины. В общем, будет весело».

Гонщик «Феррари» поддержал Хэмилтона в предположениях о том, что в новой конфигурации нагрузка на шины значительно возрастет:

«Думаю, что левое переднее колесо теперь будет «рыдать» всю гонку. Хотя мы все в равных условиях. Полагаю, также командам будет сложнее подобрать настройки болида – нужно будет делать это с учетом повышенной нагрузки на переднюю левую шину. Надеюсь, что подготовленные « » новинки помогут нам и с износом шин, поскольку этот фактор будет главным на этапе в Барселоне».

Согласился с коллегами и пилот «Макларена» Ландо Норрис:

«На самом деле 12-й поворот, который изначально был правым, уже и так серьезно «убивал» переднее левое колесо. Теперь таких поворотов стало два. Эта гонка и раньше была в первую очередь про менеджмент шин, а теперь данный фактор может только усилиться. Возможно, это подтолкнет всех действовать еще консервативнее и проводить гонку с одним пит-стопом. А может наоборот, сместит акцент на тактику с двумя пит-стопами. Я не знаю. Может быть, пит-стопов и правда станет больше, но я не уверен».

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