Мартин Брандл: «Пересу стоит сосредоточиться на стабильном удержании второго места, приняв гениальность Ферстаппена»

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» поделился мнением о перспективах после неудачного выступления на Гран-при Монако.

По итогам этапа в Монте-Карло Перес, вследствие допущенной в квалификации ошибки, не сумел попасть в очковую зону и теперь отстает от в общем зачете на 39 баллов.

Брандл считает, что Пересу нужно смириться со своим уровнем относительно конкурента и стараться брать свое за счет стабильности.

«Когда мне самому приходилось напрямую соперничать с , и Микой Хаккиненом я понял, что просто не могу сравниться с ними по чистой скорости и уровню таланта. И я научился просто выжимать максимум из тех возможностей, которые у меня были: настройка болида, старт гонки, круг заезда и круг выезда из боксов после пит-стопа, работа в трафике и так далее.

Серхио стоит сосредоточиться на стабильном удержании второго места, приняв гениальность Ферстаппена, и затем стараться выжимать максимум в те дни, когда ему самому удается демонстрировать уже свою гениальность – как было в Сингапуре в прошлом году или в этом сезоне в Баку», – рассказал Брандл.

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