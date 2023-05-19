«Тост хотел совсем другого гонщика, но у Марко, судя по всему, проблемы с фамилией Шумахер». Ральф Шумахер – о сорвавшемся переходе Мика в «Альфа Таури»

Теги Ред Булл Ральф Шумахер Альфа Таури Франц Тост Формула-1 Гельмут Марко Мик Шумахер Ник де Врис Авто

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер рассказал о сорвавшемся переходе своего племянника Мика Шумахера в «Альфа Таури».

По словам Ральфа, руководитель «Альфа Таури» Франц Тост хотел видеть в команде именно Мика Шумахера – который оказался свободен после прекращения сотрудничества с «Хаасом».

Однако советник «Ред Булл» и куратор молодежной программы Гельмут Марко, по словам немца, наложил вето на переход Мика Шумахера и сделал выбор в пользу Ника де Вриса.

Теперь же в связи с неудовлетворительными результатами уже де Врис оказался на грани потери места в «Альфа Таури» – по утверждению того же Марко, у гонщика есть три Гран-при, чтобы улучшить результаты.

«Он нормально выступал в гонках, на данный момент де Врис успел много чего выиграть за свою карьеру. Но ему для этого тоже потребовалось немало времени.

Зная о том, что гонщикам обычно нужно чуть больше времени на адаптацию – особенно в серии, где так мало тестов, – нужно сказать, что решение Марко в пользу этого парня казалось удивительным.

На самом деле у Франца Тоста на уме было имя совсем другого гонщика, а не де Вриса. Франц понимает, что гонщику (новичку) нужно 2-3 года для того, чтобы вырасти и адаптироваться. И такой гонщик как раз был свободен – в лице Мика. Но потом объявился Гельмут Марко, который то ли по личным, то ли по каким-то другим причинам не захотел подписывать Мика.

У Марко, судя по всему, либо проблемы с фамилией Шумахер, либо лично с Миком. В противном случае я не понимаю, почему они даже не провели переговоры. Ведь нужно также помнить о том, что позиции «Ред Булл» на рынке Германии не так крепки. А переход Шумахера в вашу команду «Формулы-1» мог сильно повлиять на ситуацию», – рассказал Ральф Шумахер.

Гонщика «Ф-1» из США пытаются заменить на Шумахера? Это маркетинг или новичок совсем не справляется?

16 комментариев

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Batt Monner
Ладно Мик, но каждый раз когда Ральф выдает свою ценнейшую экспертизу, он девальвирует фамилию Шумахер
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The Rock
Просто Мик слабый пилот и Марко это видит.
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voroninboris
все проще - у Марко проблемы с посредственными гонщиками
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Евгений Потапенко
Какие-то средства массовой информации, держат за фамилию очень посредственного эксперта.
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Рнпрл Аари
😂😂😂 может потому что Мик так себе пилот и поэтому даже не пытались переманить этот "ценнейший актив". Давно Ральф подобное не отмачивал однако...
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Mortimer1
Мик банально не тянет. Он уже показал это в Хаасе. Если Тото его куда-нибудь чудом не впихнет, мы его уже не увидим на трассе.
Марко может перебирать гонщиков сколько угодно, до достижения нужных результатов. Мик ему не нужен, потому что РБ уже имели возможность наблюдать за его работой)
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Alexey Konev
наверно, потому что Ред Булл не интересуют слабые гонщики бес перспективы.
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Forever and Ever
Ответ ALMANAC
У этого родственника семь пятниц на неделе, то говорил на днях, что де Врису надо дать больше времени. Теперь снова за свое)
Если читать интервью и хоть немного пользоваться мозгами то противоречий не возникает. Но тут же важнее истерику закатить по поводу фамилии Шумахер, чем чего то там читать.
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quznez
1. Немцы пьют очень много редбула.
2. Большинству немцев неинтересна формула.
3. Даже во времена пикового Шуми начал падать интерес, когда возник скандал с укрытием налогов.
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Mortimer1
Ответ Алексей Ко
Но для решения текущей задачи Мик подошел бы лучше де Вриса
Но они не ставят задачи разбивать болиды)
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Alexey Konev
Ответ Алексей Ко
де врис ну прям перспективный, как раз в сравнении с де врисом можно говорить о Шуми и с учетом его опыта как раз чтоб заткнуть дыру после ухода Гасли Миком можно было бы, подписали бы АТ Пиастри, вопросов бы ни у кого не было бы
Де врис чемпион формулы Е, Де врис сел в прошлом году и проявил себя в первой же гонке. Мик себя не проявил никак в течение двух лет. Де врису дали шанс по делу, давать шанс очевидному дну смысла нет.
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Grigpar
Хахахах! Марко не идиот, что бы посадить крашера в болид и устроить финансовые потери.
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Алексей Ко
Ответ quznez
1. Немцы пьют очень много редбула. 2. Большинству немцев неинтересна формула. 3. Даже во времена пикового Шуми начал падать интерес, когда возник скандал с укрытием налогов.
Глупость, падать интерес начал после ухода Шуми после 2006, сначала потеряли один ГП в пользу испании, а после второго ухода Шуми и единственный ГП стал не нужен
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ALMANAC
У этого родственника семь пятниц на неделе, то говорил на днях, что де Врису надо дать больше времени. Теперь снова за свое)
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