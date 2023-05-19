«Тост хотел совсем другого гонщика, но у Марко, судя по всему, проблемы с фамилией Шумахер». Ральф Шумахер – о сорвавшемся переходе Мика в «Альфа Таури»
Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер рассказал о сорвавшемся переходе своего племянника Мика Шумахера в «Альфа Таури».
По словам Ральфа, руководитель «Альфа Таури» Франц Тост хотел видеть в команде именно Мика Шумахера – который оказался свободен после прекращения сотрудничества с «Хаасом».
Однако советник «Ред Булл» и куратор молодежной программы Гельмут Марко, по словам немца, наложил вето на переход Мика Шумахера и сделал выбор в пользу Ника де Вриса.
Теперь же в связи с неудовлетворительными результатами уже де Врис оказался на грани потери места в «Альфа Таури» – по утверждению того же Марко, у гонщика есть три Гран-при, чтобы улучшить результаты.
«Он нормально выступал в гонках, на данный момент де Врис успел много чего выиграть за свою карьеру. Но ему для этого тоже потребовалось немало времени.
Зная о том, что гонщикам обычно нужно чуть больше времени на адаптацию – особенно в серии, где так мало тестов, – нужно сказать, что решение Марко в пользу этого парня казалось удивительным.
На самом деле у Франца Тоста на уме было имя совсем другого гонщика, а не де Вриса. Франц понимает, что гонщику (новичку) нужно 2-3 года для того, чтобы вырасти и адаптироваться. И такой гонщик как раз был свободен – в лице Мика. Но потом объявился Гельмут Марко, который то ли по личным, то ли по каким-то другим причинам не захотел подписывать Мика.
У Марко, судя по всему, либо проблемы с фамилией Шумахер, либо лично с Миком. В противном случае я не понимаю, почему они даже не провели переговоры. Ведь нужно также помнить о том, что позиции «Ред Булл» на рынке Германии не так крепки. А переход Шумахера в вашу команду «Формулы-1» мог сильно повлиять на ситуацию», – рассказал Ральф Шумахер.
Гонщика «Ф-1» из США пытаются заменить на Шумахера? Это маркетинг или новичок совсем не справляется?
Марко может перебирать гонщиков сколько угодно, до достижения нужных результатов. Мик ему не нужен, потому что РБ уже имели возможность наблюдать за его работой)
2. Большинству немцев неинтересна формула.
3. Даже во времена пикового Шуми начал падать интерес, когда возник скандал с укрытием налогов.