«Тост хотел совсем другого гонщика, но у Марко, судя по всему, проблемы с фамилией Шумахер». Ральф Шумахер – о сорвавшемся переходе Мика в «Альфа Таури»

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер рассказал о сорвавшемся переходе своего племянника в «Альфа Таури».

По словам Ральфа, руководитель «Альфа Таури» хотел видеть в команде именно Мика Шумахера – который оказался свободен после прекращения сотрудничества с «Хаасом».

Однако советник «Ред Булл» и куратор молодежной программы Гельмут Марко, по словам немца, наложил вето на переход Мика Шумахера и сделал выбор в пользу Ника де Вриса.

Теперь же в связи с неудовлетворительными результатами уже де Врис оказался на грани потери места в « » – по утверждению того же Марко, у гонщика есть три Гран-при, чтобы улучшить результаты.

«Он нормально выступал в гонках, на данный момент де успел много чего выиграть за свою карьеру. Но ему для этого тоже потребовалось немало времени.

Зная о том, что гонщикам обычно нужно чуть больше времени на адаптацию – особенно в серии, где так мало тестов, – нужно сказать, что решение Марко в пользу этого парня казалось удивительным.

На самом деле у Франца Тоста на уме было имя совсем другого гонщика, а не де Вриса. Франц понимает, что гонщику (новичку) нужно 2-3 года для того, чтобы вырасти и адаптироваться. И такой гонщик как раз был свободен – в лице Мика. Но потом объявился , который то ли по личным, то ли по каким-то другим причинам не захотел подписывать Мика.

У Марко, судя по всему, либо проблемы с фамилией Шумахер, либо лично с Миком. В противном случае я не понимаю, почему они даже не провели переговоры. Ведь нужно также помнить о том, что позиции «Ред Булл» на рынке Германии не так крепки. А переход Шумахера в вашу команду «Формулы-1» мог сильно повлиять на ситуацию», – рассказал Ральф Шумахер.

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