Фредерик Вассер: «Феррари» рискнула со стратегией ради подиума. Я не разочарован»

Теги Гран-при Монако Феррари Льюис Хэмилтон Карлос Сайнс Формула-1 Шарль Леклер Фредерик Вассер Джордж Расселл Авто

Фредерик Вассер объяснил стратегию «Феррари» на Гран-при Монако.

Когда над Монте-Карло пошел дождь, Скудерия позвала Шарля Леклера и Карлоса Сайнса в боксы на круг позже конкурентов. В итоге Сайнс выехал в карман безопасности и впоследствии финишировал восьмым, Леклер стал шестым. По мнению руководителя команды, у «Феррари» был шанс на подиум.

«После гонки легко рассуждать, что мы могли продлить [стартовый отрезок] до начала дождя, но в тот момент мы об этом не знали и не хотели терять позиции. То же относится к Карлосу – он рисковал потерять место по отношению к Хэмилтону. Если ты оказываешься позади в Монако, то остаешься позади, даже если шины у тебя лучше.

Мы застряли, шансов на обгон не было, а потом пошел дождь, и мы решили рискнуть. Мы ехали на пятом и шестом местах, а могли опуститься на седьмое или подняться на третье, так что пошли на риск.

Мы проиграли одну позицию Расселлу, потому что он продлил первый отрезок. Команда ожидала, что трасса может намокнуть, но, возможно, был шанс на подиум – мы сделали такую ставку. Приходится рисковать, если мы хотим показывать результат. Я не разочарован.

Условия были очень трудными в плане стратегии, потому что прогноз погоды выглядел не так уж плохо. Нельзя винить [Сайнса] – были и другие инциденты, Расселл тоже выехал за пределы трассы», – сообщил Вассер.

Гран-при Монако-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Алонсо – 2-й, Окон – 3-й

Шарль Леклер: «Мы просто ждали, что кто-нибудь ошибется и на трассе появится машина безопасности. Этого не случилось»

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рнпрл Аари
Как то модно стало списывать все на риск))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Parikov Vladimir
Да уберите уже эту ущербную трассу из гп...
Как же надоел этот паровоз каждый год!!!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DelNord
Резонно, рискнули - не получилось.
Зачет стратегий, кажется, выиграл Мерседес. Поделили пилотов, Расселл вытянул счастливый погодный билетик.
Который, правда, сам выбросил, но это не к стратегам вопросы. Все равно, оба поднялись по сетке.
А Феррари сегодня были на среднем уровне.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Scorpio
Нам тут с дивана топовым стратегам как обычно виднее, но мне кажется, могли бы разделить страты пилотам, вот Леклеру не пофиг каким он приедет после того как если слили на 6 место?
Могли как Рассела держать на харде до талого, там же паровоз, и ситуация не как у Алонсо, где каждая секунда важна на питстопе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Incendier Deafening
Из 4ех коллективов худшими как всегда по стратегии Фуры оказались. Не хватает только Бинотовского «я считаю мы поступили правильно». Жаль Гасли, чутка не хватило Шарля обогнать на выезде с питлейна. Было бы эпичнее))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий