Фредерик Вассер: «Феррари» рискнула со стратегией ради подиума. Я не разочарован»

Фредерик Вассер объяснил стратегию «Феррари» на Гран-при Монако.

Когда над Монте-Карло пошел дождь, Скудерия позвала и в боксы на круг позже конкурентов. В итоге Сайнс выехал в карман безопасности и впоследствии финишировал восьмым, Леклер стал шестым. По мнению руководителя команды, у « » был шанс на подиум.

«После гонки легко рассуждать, что мы могли продлить [стартовый отрезок] до начала дождя, но в тот момент мы об этом не знали и не хотели терять позиции. То же относится к Карлосу – он рисковал потерять место по отношению к . Если ты оказываешься позади в Монако, то остаешься позади, даже если шины у тебя лучше.

Мы застряли, шансов на обгон не было, а потом пошел дождь, и мы решили рискнуть. Мы ехали на пятом и шестом местах, а могли опуститься на седьмое или подняться на третье, так что пошли на риск.

Мы проиграли одну позицию , потому что он продлил первый отрезок. Команда ожидала, что трасса может намокнуть, но, возможно, был шанс на подиум – мы сделали такую ставку. Приходится рисковать, если мы хотим показывать результат. Я не разочарован.

Условия были очень трудными в плане стратегии, потому что прогноз погоды выглядел не так уж плохо. Нельзя винить [Сайнса] – были и другие инциденты, Расселл тоже выехал за пределы трассы», – сообщил Вассер.

Гран-при Монако-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Алонсо – 2-й, Окон – 3-й

Шарль Леклер: «Мы просто ждали, что кто-нибудь ошибется и на трассе появится машина безопасности. Этого не случилось»