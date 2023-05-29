Фредерик Вассер: «Феррари» рискнула со стратегией ради подиума. Я не разочарован»
Фредерик Вассер объяснил стратегию «Феррари» на Гран-при Монако.
Когда над Монте-Карло пошел дождь, Скудерия позвала Шарля Леклера и Карлоса Сайнса в боксы на круг позже конкурентов. В итоге Сайнс выехал в карман безопасности и впоследствии финишировал восьмым, Леклер стал шестым. По мнению руководителя команды, у «Феррари» был шанс на подиум.
«После гонки легко рассуждать, что мы могли продлить [стартовый отрезок] до начала дождя, но в тот момент мы об этом не знали и не хотели терять позиции. То же относится к Карлосу – он рисковал потерять место по отношению к Хэмилтону. Если ты оказываешься позади в Монако, то остаешься позади, даже если шины у тебя лучше.
Мы застряли, шансов на обгон не было, а потом пошел дождь, и мы решили рискнуть. Мы ехали на пятом и шестом местах, а могли опуститься на седьмое или подняться на третье, так что пошли на риск.
Мы проиграли одну позицию Расселлу, потому что он продлил первый отрезок. Команда ожидала, что трасса может намокнуть, но, возможно, был шанс на подиум – мы сделали такую ставку. Приходится рисковать, если мы хотим показывать результат. Я не разочарован.
Условия были очень трудными в плане стратегии, потому что прогноз погоды выглядел не так уж плохо. Нельзя винить [Сайнса] – были и другие инциденты, Расселл тоже выехал за пределы трассы», – сообщил Вассер.
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Шарль Леклер: «Мы просто ждали, что кто-нибудь ошибется и на трассе появится машина безопасности. Этого не случилось»
Как же надоел этот паровоз каждый год!!!
Зачет стратегий, кажется, выиграл Мерседес. Поделили пилотов, Расселл вытянул счастливый погодный билетик.
Который, правда, сам выбросил, но это не к стратегам вопросы. Все равно, оба поднялись по сетке.
А Феррари сегодня были на среднем уровне.
Могли как Рассела держать на харде до талого, там же паровоз, и ситуация не как у Алонсо, где каждая секунда важна на питстопе