Шарль Леклер: «Мы просто ждали, что кто-нибудь ошибется и на трассе появится машина безопасности. Этого не случилось»

Пилот « » подвел итоги Гран-при Монако, прокомментировав стратегию команду на гонку.

«В прошлом мы ошибались со стратегией. Но я не думаю, что сегодня мы допустили ошибку. В таких условиях вероятность появления на трассе машины безопасности заметно возрастает, особенно учитывая то, сколько машин ехать по дождевой трассе на сликах.

Так что мы просто ждали, что кто-нибудь ошибется и на трассе появится машина безопасности. Этого не случилось, вот и все. Постфактум можно сказать правильнее было бы остановиться раньше.

С нашей машиной очень трудно работать при попадании в трафик. В чистом воздухе наш темп был бы намного выше, чем мы продемонстрировали сегодня. Я не мог сделать чего-то большего, нашей машиной было очень трудно управлять под дождем», – рассказал Леклер.

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