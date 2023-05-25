Руководитель «Астон Мартин» нацелен на победу в Монако: «Показатели на симуляторе воодушевили Алонсо и Стролла»

Руководитель «Астон Мартин» заявил, что команда борется за победу на Гран-при Монако.

В первых пяти гонках Фернандо Алонсо завоевал четыре третьих места, его напарник пока не зарабатывал подиумы в 2023 году.

«Да, – ответил Майк Крак на соответствующий вопрос. – Было бы здорово сказать «да» и сделать это. Мы возлагаем большие надежды на Монако с нашими двумя пилотами, у нас прекрасная машина. Показатели на симуляторе очень их воодушевили.

Но нельзя забывать о соперниках. Да, прямых тут немного, но мы еще не видели конфигурацию « », « » и « » с высокой прижимной силой. Можно было бы сказать, что мы легко окажемся среди лидеров, но, думаю, все не так просто. Нужно постоянно выдавать 100 процентов».

Менеджер также поделился рассуждениями о том, является ли автодром в Монако лучшим шансом «Астон Мартин» на данный момент:

«Очень многое может пойти не так у нас или у соперников. Надо уважать тот факт, что в «Ф-1» плотная конкуренция, уважать уровень соперников.

12 месяцев назад мы не могли и говорить о победе в Монако. Так что надо помнить, откуда мы пришли, сохранять спокойствие и упорно работать. Посмотрим, чем все закончится.

Легко давать прогнозы, но они столь же легко могут не оправдаться. Здорово было бы добиться большего, чем подиумы, которые мы уже заработали, но будет тяжело».

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