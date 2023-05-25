Журналист «Ф-1» Кларксон о будущем Норриса: «У «Ауди» будут ресурсы, Зайдль – фанат Ландо, но сомневаюсь в быстрых победах»

Теги возможные переходы Феррари Макларен Заубер Ауди Формула-1 Давид Саншес Ландо Норрис Андреас Зайдль Авто

Журналист Том Кларксон считает, что Ландо Норрис может отправиться в «Ауди».

Контракт Норриса с «Маклареном» истекает в конце 2025 года, а с 2026-го «Заубер» станет заводской командой «Ауди». Возглавляет швейцарский коллектив Андреас Зайдль, бывший руководитель «Макларена».

В то же время Кларксон выделил и негативные стороны потенциального трансфера.

«На мой взгляд, ему (Норрису) нужен серьезный прогресс от «Макларена». Я понимаю разговоры о лояльности. И у «Макларена» есть все необходимое: хороший бюджет, готовится новая аэротруба, качественные инженеры. Но необходим прогресс.

[Экс-глава отдела аэродинамики «Феррари»] Давид Саншес, который займется дизайном машины, не преступит к работе до января 2024 года, так что, если говорить реалистично, плоды мы увидим лишь в 2025-м, а это последний год Ландо в «Макларене».

Есть одна команда, которая потенциально может оказаться привлекательной для него, и это «Ауди». Андреас Зайдль, нынешний босс, является большим фанатом Ландо Норриса. У «Ауди» будут все ресурсы для побед в «Формуле-1».

Но, опять же, окажется ли команда готовой к этому с первого же дня? Очень сомневаюсь. Если Ландо перейдет туда в 2026-м, не придется ли ему провести по меньшей мере еще три сезона до борьбы за победы? Может, в таком случае лучше остаться на месте? Сложная ситуация», – заявил ведущий пресс-конференций «Ф-1» в подкасте F1 Nation.

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4 комментария

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serzlinchi
Ответ Фанат Сан-Марино
Надо потом будет спросить мнение Джеймса Мэя по этому поводу, у Хаммонда спрашивать нечего, он любит НАСКАР
Думаю в новости не Джереми, а Том
+4
0
+4
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ALMANAC
Дожили до того, что переход из маков в Заубер это не шаг назад
+1
0
+1
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Фанат Сан-Марино
Ответ serzlinchi
Думаю в новости не Джереми, а Том
Это понятно, но в сердцах миллионов Кларксон это Джереми
0
0
0
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