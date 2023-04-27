Ландо Норрис об интересе «Ред Булл»: «Не собираюсь становиться вторым номером в какой-либо команде»

Ландо Норрис не готов к роли второго номера в топ-команде «Формулы-1».

Гонщик « » рассказал об этом, рассуждая об интересе со стороны « », который, по его словам, впервые проявился «много лет назад». Нынешний контракт Норриса с командой из Уокинга действует до конца 2025 года.

«Любой пилот хочет, чтобы у него были варианты. Любой пилот ведет переговоры с максимальным количеством людей, чтобы у него были разные возможности, чтобы понимать, какие места доступны.

Я считаю, для меня «Макларен» – лучший вариант в долгосрочной перспективе, поэтому мы подписали четырехлетнее соглашение. Я просто общался, знакомился с разными командами, с их руководителями. Это ни в коей мере не были переговоры на продвинутой стадии.

В случае перехода в какую бы то ни было команду я хочу сражаться за победы и титулы. Если бы я куда-то ушел, то, пожалуй, четко бы заявил, что не собираюсь становиться вторым номером. Единственная возможная ситуация для меня – работать на себя, оказаться в наилучшем возможном положении ради борьбы за победы или чемпионства», – сообщил британец.

Норрис также отреагировал на мнение о том, что сейчас мог бы гарантированно побеждать в гонках за «Ред Булл», учитывая доминирование чемпионов.

«Все не так просто», – ответил Ландо с улыбкой.

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