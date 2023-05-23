Рэйхол, не квалифицировавшийся на «Инди-500», выступит в гонке вместо травмированного Уилсона

примет участие в гонке «500 миль Индианаполиса», несмотря на неудачу в квалификации.

Гонщик « » не попал в число 33 быстрейших – в последний момент его выбил напарник Джек Харви.

Рэйхол выступит в гонке в машине команды «Дрейер и Рейнболд» вместо Стефана Уилсона. Уилсон квалифицировался 25-м, однако затем попал в аварию в практике и сломал позвонок, что исключило участие в гонке.

Грэм признался, что не верил в успех сделки, поскольку у команд различные мотористы – «Хонда» и « »:

«Я был очень признателен [за обращение], но понимал, что существуют огромные препятствия. Недостаточно было просто ответить «да». Мы сели за стол переговоров вчера в 10:30 вечера и сказали себе: «Поверить не могу, что действительно получилось» – что « » и «Шеви» позволили».

Палоу выиграл поул к «500 милям Индианаполиса», Викей – 2-й, Розенквист – 3-й

Уилсон сломал позвонок в практике и пропустит «500 миль Индианаполиса»