Рэйхол, не квалифицировавшийся на «Инди-500», выступит в гонке вместо травмированного Уилсона
Грэм Рэйхол примет участие в гонке «500 миль Индианаполиса», несмотря на неудачу в квалификации.
Гонщик «Рэйхол-Леттерман» не попал в число 33 быстрейших – в последний момент его выбил напарник Джек Харви.
Рэйхол выступит в гонке в машине команды «Дрейер и Рейнболд» вместо Стефана Уилсона. Уилсон квалифицировался 25-м, однако затем попал в аварию в практике и сломал позвонок, что исключило участие в гонке.
Грэм признался, что не верил в успех сделки, поскольку у команд различные мотористы – «Хонда» и «Шевроле»:
«Я был очень признателен [за обращение], но понимал, что существуют огромные препятствия. Недостаточно было просто ответить «да». Мы сели за стол переговоров вчера в 10:30 вечера и сказали себе: «Поверить не могу, что действительно получилось» – что «Хонда» и «Шеви» позволили».
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Уилсон сломал позвонок в практике и пропустит «500 миль Индианаполиса»
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