Уилсон сломал позвонок в практике и пропустит «500 миль Индианаполиса»

Пилот «Дрейер и Рейнболд» Стефан Уилсон не выступит на «500 милях Индианаполиса».

Уилсон столкнулся с гонщицей « » Кэтрин Легг в практике, после чего обе машины врезались в барьеры. Легг избежала травм, в то время как Стефана пришлось осторожно извлекать из болида – процедура заняла более десяти минут.

Обследование показало, что британский гонщик получил перелом позвонка. Повреждения не позволят Уилсону выйти на старт гонки, которая состоится в ближайшее воскресенье, 28 мая. Пилот должен был стартовать 25-м.

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