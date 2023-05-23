Уилсон сломал позвонок в практике и пропустит «500 миль Индианаполиса»

Теги Индикар Дрейер и Рейнболд Кэтрин Легг 500 миль Индианаполиса Рэйхол-Леттерман Здоровье Авто

Пилот «Дрейер и Рейнболд» Стефан Уилсон не выступит на «500 милях Индианаполиса».

Уилсон столкнулся с гонщицей «Рэйхол-Леттерман» Кэтрин Легг в практике, после чего обе машины врезались в барьеры. Легг избежала травм, в то время как Стефана пришлось осторожно извлекать из болида – процедура заняла более десяти минут.

Обследование показало, что британский гонщик получил перелом позвонка. Повреждения не позволят Уилсону выйти на старт гонки, которая состоится в ближайшее воскресенье, 28 мая. Пилот должен был стартовать 25-м.

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2 комментария

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Ascari
Тогда Грэм Рейхол выйдет на старт? Или место остаётся за Уилсоном?
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marla zinger
Ответ Ascari
Тогда Грэм Рейхол выйдет на старт? Или место остаётся за Уилсоном?
Рейхол может выйти на старт только если его подпишет D&R на один этап) Место в любом случае за ними. Они могут пригласить заменного пилота или вообще не стартовать. В этом случае 32 машины будет на старте
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