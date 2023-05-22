«Абсолютно точно нет». Ферстаппен не готов выступать в гонке «500 миль Индианаполиса»

Пилот « » рассказал, что не планирует выступать в гонке «500 миль Индианаполиса». При этом признав, что само соревнование ему очень нравится:

«Мне нравится смотреть «Индикар», там выступает много отличных гонщиков, людей, с которыми мне самому доводилось гоняться. Со многими из них у меня прекрасные отношения, и я радуюсь их успехам.

Но мне самому выступать в «Инди-500»? Абсолютно точно нет. Я могу съездить туда и посмотреть гонку, но не самому в ней участвовать».

При этом Ферстаппен признал, что в будущем (по окончании текущего контракта с «Ред Булл» в 2028 году) ему было бы интересно попробовать свои силы в других гоночных сериях – и может быть пройти тем же путем, что и Фернандо Алонсо. Который ушел из чемпионата, сумел дважды выиграть гонку «24 часа Ле-Мана», поучаствовал в «Инди-500» и «Дакаре», а потом вернулся в «Формулу-1»:

«Я еще очень молод, но я и правда всегда говорил, что мне бы хотелось попробовать себя в других соревнованиях. Сделать примерно то же, что и .

При этом, когда ты много выигрываешь, ну или как минимум находишься в числе лидеров, эта возможность должна того стоить, чтобы потом нужно было возвращаться в «Ф-1». Потому что если после возвращения у тебя не будет шанса побеждать, находить мотивацию будет все сложнее».

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