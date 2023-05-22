Тото Вольфф об обновлении базы: «У «Мерседеса» будет своя маленькая деревня в стиле Кремниевой долины»

Тото Вольфф рассказал о масштабном обновлении базы «Мерседеса».

Команда «Формулы-1» намерена построить новые здания, открыть пешеходную зону, инфраструктуру для отдыха и рестораны. Работы должны завершиться к концу 2025 года. Всего в ближайшие сезоны компания планирует вложить 70 миллионов фунтов (около 87 миллионов долларов) в инфраструктуру и персонал.

«Кампус в Бракли был построен для размещения 350 специалистов, а сегодня у нас 1250. В последние пять лет темпы развития кампуса были ошеломительными – теперь мы выглядим как команда «Ф-1» с самой передовой инфраструктурой.

Но мы хотим расширить кампус, добавить множество новых зданий, создать кампус в современном стиле, с повсеместными зонами отдыха, ресторанами, передовыми тренажерными залами, новыми маркетинговыми зданиями, хотим разместить все болиды снаружи.

База должна стать нашей маленькой деревней со всеми услугами и преимуществами, которые ожидаешь от среды в стиле Кремниевой долины.

Естественно, это делается ради наших людей. Мы не претендуем ни на какие архитектурные награды. Мы поступаем не так, как некоторые наши конкуренты 20 лет назад, когда они проигрывали, зато делали упор на архитектуру. В нашем случае форма следует за функцией, а не наоборот. Как бы то ни было, все готово, чтобы создать прекрасное место для работы и времяпрепровождения», – объяснил исполнительный директор « ».

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