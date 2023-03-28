«Макларен» показал новую аэротрубу Норрису и Пиастри: «Еще один шаг вперед»

Теги Макларен Формула-1 Андреа Стелла Ландо Норрис Оскар Пиастри Авто

«Макларен» поделился фотографиями своих гонщиков в новой аэродинамической трубе.

«Мы провели Ландо [Норрису] и Оскару [Пиастри] экскурсию по нашей новой ультрасовременной аэротрубе, расположенной в Технологическом центре «Макларена».

Еще один шаг вперед в нашей миссии по возвращению в группу лидеров», – написала команда в соцсетях.

Как заявлял руководитель «Макларена» Андреа Стелла, работу в новой аэротрубе предполагается начать в июне нынешнего года.

Андреа Стелла: «Макларен» надеется начать работу в новой аэродинамической трубе в июне»

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Фото: соцсети «Макларена»

5 комментариев

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Андрей Логашев
Ответ Дмитрий Кутузов
Ещё один сезон в трубу...
хорошо, если один
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«Еще один шаг вперед, после двух шагов назад»
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Дмитрий Кутузов
Ещё один сезон в трубу...
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Марат Кагин
Стелла пилотам: вот тут мы делаем наши ведра
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Pokrishkin
Надеюсь это им поможет. Хочется чтобы Макларены боролись за подиумы
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