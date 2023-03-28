«Макларен» показал новую аэротрубу Норрису и Пиастри: «Еще один шаг вперед»

«Макларен» поделился фотографиями своих гонщиков в новой аэродинамической трубе.

«Мы провели [Норрису] и [Пиастри] экскурсию по нашей новой ультрасовременной аэротрубе, расположенной в Технологическом центре «Макларена».

Еще один шаг вперед в нашей миссии по возвращению в группу лидеров», – написала команда в соцсетях.

Как заявлял руководитель «Макларена» Андреа Стелла, работу в новой аэротрубе предполагается начать в июне нынешнего года.

Андреа Стелла: «Макларен» надеется начать работу в новой аэродинамической трубе в июне»

«Макларен» переманил ведущих специалистов по аэродинамике у топ-команд, в том числе главу отдела производительности «Астон Мартин» (Autosport)

Фото: соцсети «Макларена»