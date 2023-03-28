«Макларен» показал новую аэротрубу Норрису и Пиастри: «Еще один шаг вперед»
«Макларен» поделился фотографиями своих гонщиков в новой аэродинамической трубе.
«Мы провели Ландо [Норрису] и Оскару [Пиастри] экскурсию по нашей новой ультрасовременной аэротрубе, расположенной в Технологическом центре «Макларена».
Еще один шаг вперед в нашей миссии по возвращению в группу лидеров», – написала команда в соцсетях.
Как заявлял руководитель «Макларена» Андреа Стелла, работу в новой аэротрубе предполагается начать в июне нынешнего года.
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Фото: соцсети «Макларена»
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