Паддок Гран-при Эмилии-Романьи эвакуируют из-за риска затопления. Гонка «Ф-1» – в ближайшие выходные
Погода в Имоле создает проблемы для организаторов Гран-при Эмилии-Романьи.
Ранее стало известно, что в итальянском регионе объявили красный уровень погодной опасности из-за проливных дождей.
Многочисленные источники сообщают, что паддок эвакуируют из-за риска затопления. В частности, репортер французского Canal+ Жюльен Фебро написал, что присутствующие на автодроме команды должны покинуть его в течение 30 минут. Другой журналист канала Лоран Дюпен поделился фотографиями паддока.
Опасения вызывает река Сантерно, протекающая рядом с трассой.
В ближайшие выходные, с 19 по 21 мая, на автодроме Энцо и Дино Феррари запланирован этап «Формулы-1».
В Эмилии-Романьи объявили красный уровень погодной опасности перед Гран-при «Ф-1»
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