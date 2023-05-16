Паддок Гран-при Эмилии-Романьи эвакуируют из-за риска затопления. Гонка «Ф-1» – в ближайшие выходные

Погода в Имоле создает проблемы для организаторов Гран-при Эмилии-Романьи.

Ранее стало известно, что в итальянском регионе объявили красный уровень погодной опасности из-за проливных дождей.

Многочисленные источники сообщают, что паддок эвакуируют из-за риска затопления. В частности, репортер французского Canal+ Жюльен Фебро написал, что присутствующие на автодроме команды должны покинуть его в течение 30 минут. Другой журналист канала Лоран Дюпен поделился фотографиями паддока.

Опасения вызывает река Сантерно, протекающая рядом с трассой.

В ближайшие выходные, с 19 по 21 мая, на автодроме Энцо и Дино Феррари запланирован этап «Формулы-1».

В Эмилии-Романьи объявили красный уровень погодной опасности перед Гран-при «Ф-1»

Фото: соцсети Лорана Дюпена, соцсети Жюльена Фебро