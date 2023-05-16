Паддок Гран-при Эмилии-Романьи эвакуируют из-за риска затопления. Гонка «Ф-1» – в ближайшие выходные

Теги Формула-1 Имола Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Погода в Имоле создает проблемы для организаторов Гран-при Эмилии-Романьи.

Ранее стало известно, что в итальянском регионе объявили красный уровень погодной опасности из-за проливных дождей.

Многочисленные источники сообщают, что паддок эвакуируют из-за риска затопления. В частности, репортер французского Canal+ Жюльен Фебро написал, что присутствующие на автодроме команды должны покинуть его в течение 30 минут. Другой журналист канала Лоран Дюпен поделился фотографиями паддока.

Опасения вызывает река Сантерно, протекающая рядом с трассой.

В ближайшие выходные, с 19 по 21 мая, на автодроме Энцо и Дино Феррари запланирован этап «Формулы-1».

В Эмилии-Романьи объявили красный уровень погодной опасности перед Гран-при «Ф-1»

Фото: соцсети Лорана Дюпена, соцсети Жюльена Фебро

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анатолий Зубков
Это Лука затопил слезами паддок из-за мерсовского корыта.
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рнпрл Аари
Не позавидуешь командам в кратчайшие сроки придется распаковываться
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mortimer1
Ответ Евгений Потапенко
Нет, это болельщики Феррари
Болельщики Феррари - люди привыкшее ко всему. А вот Лука ноет под каждой новостью)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий