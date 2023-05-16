В Эмилии-Романьи объявили красный уровень погодной опасности перед Гран-при «Ф-1»
Погода может вмешаться в проведение Гран-при Эмилии-Романьи.
Этап «Формулы-1» в Имоле намечен на ближайшие выходные, с 19 по 21 мая.
Власти Эмилии-Романьи объявили о наивысшем, красном уровне погодной опасности в регионе. Пока предупреждение распространяется на 16 и 17 мая. Ожидается сильный ветер, проливные дожди и грозы, есть риск затопления и повреждения инфраструктуры, а также оползней. Предполагается, что за два дня в регионе может выпасть до 150 мм осадков.
Как написал испанский журналист «Ф-1» Альберт Фабрега, в данный момент планы по проведению Гран-при остаются неизменными. Источники Autosport также сообщают, что угрозы мероприятию нет.
Тото Вольфф об обновлениях в Имоле: «Сомневаюсь, что «Мерседес» получит прибавку в полсекунды»
А так да, жалко, сейчас самая главная интрига сезона с обновлениями в погоне за РБ, так ее нужно смотреть в нормальных условиях, а тут похоже полгонки будут за СК ездить. Потом Монако, тоже не то пальто.