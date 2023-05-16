В Эмилии-Романьи объявили красный уровень погодной опасности перед Гран-при «Ф-1»

Теги Формула-1 Имола Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Погода может вмешаться в проведение Гран-при Эмилии-Романьи.

Этап «Формулы-1» в Имоле намечен на ближайшие выходные, с 19 по 21 мая.

Власти Эмилии-Романьи объявили о наивысшем, красном уровне погодной опасности в регионе. Пока предупреждение распространяется на 16 и 17 мая. Ожидается сильный ветер, проливные дожди и грозы, есть риск затопления и повреждения инфраструктуры, а также оползней. Предполагается, что за два дня в регионе может выпасть до 150 мм осадков.

Как написал испанский журналист «Ф-1» Альберт Фабрега, в данный момент планы по проведению Гран-при остаются неизменными. Источники Autosport также сообщают, что угрозы мероприятию нет.

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10 комментариев

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doctor.morge
Ну, Астон-Мартин, тут есть шанс, с вашим то прижимом:)
А так да, жалко, сейчас самая главная интрига сезона с обновлениями в погоне за РБ, так ее нужно смотреть в нормальных условиях, а тут похоже полгонки будут за СК ездить. Потом Монако, тоже не то пальто.
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ALMANAC
Уже традиция Имола в дождь
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Luca di Montezemolo
Ответ Пенс
Только и ждал этот гп ради обнов и тут такое :(
Ну хоть глянем на них, вероятно мерс с ними может даже скатиться, настройки надо заново подбирать скорее всего, интересно ещё как изменится скорость на прямых.
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M93
Да, смотрел прогноз - все выходные дожди.
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andrucha1981
Ура новая Бельгия.
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Пенс
Ответ Luca di Montezemolo
Не факт, но мерсу со своими обновками только ливней не хватало.
Только и ждал этот гп ради обнов и тут такое :(
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