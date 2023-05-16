В Эмилии-Романьи объявили красный уровень погодной опасности перед Гран-при «Ф-1»

Погода может вмешаться в проведение Гран-при Эмилии-Романьи.

Этап «Формулы-1» в Имоле намечен на ближайшие выходные, с 19 по 21 мая.

Власти Эмилии-Романьи объявили о наивысшем, красном уровне погодной опасности в регионе. Пока предупреждение распространяется на 16 и 17 мая. Ожидается сильный ветер, проливные дожди и грозы, есть риск затопления и повреждения инфраструктуры, а также оползней. Предполагается, что за два дня в регионе может выпасть до 150 мм осадков.

Как написал испанский журналист «Ф-1» Альберт Фабрега, в данный момент планы по проведению Гран-при остаются неизменными. Источники Autosport также сообщают, что угрозы мероприятию нет.

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