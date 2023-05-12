Фредерик Вассер о новом контракте Леклера: «Шарль для нас является важным связующим звеном в команде. Я верю в его преданность»

Руководитель «Феррари» рассказал, что команда не планирует вести переговоры о новом контракте с на столь ранней стадии сезона.

По словам Вассера, у «Феррари» нет поводов для беспокойства, а контракт Леклера действует еще достаточно долго – до конца 2024 года.

«Мы не планировали обсуждать этот вопрос до поздней стадии сезона. У Шарля осталось еще больше года по контракту с «Феррари», так что у нас в запасе есть много времени, и мы можем рассмотреть этот вопрос позже. У меня нет опасений относительно данной ситуации, просто пока слишком рано заниматься этим вопросом.

Шарль является непосредственным участником нашего проекта, а не просто наблюдает со стороны. Он участвует в дальнейшем развитии команды, в том числе потому, что и сам продолжает развиваться. Он вносит свой вклад и помогает команде сделать машину быстрее – как на трассе, так и за ее пределами.

В команде «Формулы-1» саму команды вы выстраиваете вокруг гонщика. Посмотрите на истории успеха за последние 20 лет. Льюис Хэмилтон и «Мерседес». Михаэль Шумахер и «Феррари». Фернандо Алонсо и «Рено». В «Ред Булл» то же самое. Можно привести десятки примеров. И Шарль для нас является важным связующим звеном в команде. Как за рулем болида, так и вне машины. Он помогает нам и является частью команды. Я верю в его преданность», – рассказал Вассер.

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