Лоренс Стролл заявил, что поставка «Астон Мартин» машин безопасности «Ф-1» увеличила продажи на $60-80 млн

Лоренс Стролл рассказал о финансовом успехе «Астон Мартин» благодаря «Формуле-1».

По словам совладельца компании, использование «Астон Мартин» Vantage F1 Edition в качестве машины безопасности стало причиной продажи 300-400 таких машин. Каждый автомобиль стоит 200 тысяч долларов – таким образом, дополнительный доход фирмы составил 60-80 миллионов.

«Есть выражение, в которое я не верил, но оно действительно подтверждается: гоняйся в воскресенье, продавай в понедельник.

Звучит как небольшое число, но для компании нашего размера это относительно важно», – поделился комментарием бизнесмен.

Руководитель «Астон Мартин»: «Лоренс Стролл спрашивает, когда мы выиграем гонку. Подиумов недостаточно для его амбиций»