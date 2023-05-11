Лоренс Стролл заявил, что поставка «Астон Мартин» машин безопасности «Ф-1» увеличила продажи на $60-80 млн

Теги бизнес Формула-1 Астон Мартин Лоренс Стролл деньги Авто

Лоренс Стролл рассказал о финансовом успехе «Астон Мартин» благодаря «Формуле-1».

По словам совладельца компании, использование «Астон Мартин» Vantage F1 Edition в качестве машины безопасности стало причиной продажи 300-400 таких машин. Каждый автомобиль стоит 200 тысяч долларов – таким образом, дополнительный доход фирмы составил 60-80 миллионов.

«Есть выражение, в которое я не верил, но оно действительно подтверждается: гоняйся в воскресенье, продавай в понедельник.

Звучит как небольшое число, но для компании нашего размера это относительно важно», – поделился комментарием бизнесмен.

Руководитель «Астон Мартин»: «Лоренс Стролл спрашивает, когда мы выиграем гонку. Подиумов недостаточно для его амбиций»

8 комментариев

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Minuvert
А сколько Джеймс Бонд принёс?
+7
0
+7
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bagi
Ответ Великий Алонсо
А сколько Алонсо принёс и принесёт? Алонсо сам по себе это уже крупнейший бренд. Во всем мире фамилия Алонсо ассоциируется со скоростью и величием. Когда слышишь "Фернандо Алонсо" или видишь "ALO" в графе трансляции уже становится влажно в штанах
опять потекла?
+3
0
+3
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Иван Алейников
Ответ Minuvert
А сколько Джеймс Бонд принёс?
А Бернд Майландер?
+1
0
+1
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Ascari
А кто знает, почему вообще у меринов эксклюзив был на пейскар? И тягачи для грузов фиа всегда мерины поставляли и машины для функционеров фиа...
+1
-1
0
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Minuvert
Ответ Иван Алейников
А Бернд Майландер?
Опосредованно 60-80 млн
+1
-1
0
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