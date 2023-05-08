Макс Ферстаппен: «Я всегда чувствую себя непобедимым, но бывают хорошие дни у соперников»

Макс Ферстаппен не видит достойных конкурентов в «Формуле-1».

Гонщик « » победил с девятой стартовой позиции на , после чего прокомментировал успех.

«Я всегда чувствую себя непобедимым. Но иногда соперники могут провести очень хороший день и приблизиться, сравниться или оказаться впереди. Важно по возможности выдавать 100 процентов, каждый раз выступать идеально. Вчера (в субботу) все вышло неидеально, так что этот уик-энд неидеален.

Сезон длинный, и я всегда стараюсь быть как можно ближе к совершенству», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1».

Ферстаппен также прокомментировал мнение о том, что его напарник выделяется мастерством сохранения покрышек:

«Люди так говорят, и я никогда не понимал, почему. Думаю, я всегда хорошо работал с шинами, и речь в любом случае об очень небольших отличиях».

Фернандо Алонсо о Ферстаппене: «Он просто обгонял соперников одного за другим. В этот раз все далось ему даже слишком легко»

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