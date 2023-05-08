Макс Ферстаппен: «Я всегда чувствую себя непобедимым, но бывают хорошие дни у соперников»

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Гран-при Майами Авто

Макс Ферстаппен не видит достойных конкурентов в «Формуле-1».

Гонщик «Ред Булл» победил с девятой стартовой позиции на Гран-при Майами, после чего прокомментировал успех.

«Я всегда чувствую себя непобедимым. Но иногда соперники могут провести очень хороший день и приблизиться, сравниться или оказаться впереди. Важно по возможности выдавать 100 процентов, каждый раз выступать идеально. Вчера (в субботу) все вышло неидеально, так что этот уик-энд неидеален.

Сезон длинный, и я всегда стараюсь быть как можно ближе к совершенству», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1».

Ферстаппен также прокомментировал мнение о том, что его напарник Серхио Перес выделяется мастерством сохранения покрышек:

«Люди так говорят, и я никогда не понимал, почему. Думаю, я всегда хорошо работал с шинами, и речь в любом случае об очень небольших отличиях».

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7 комментариев

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Mr.Alien
А корона то растет)
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Великий Алонсо
Сядь в Альфа Таури, непобедимый, обосрешься ведь.
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Adams
Ответ Великий Алонсо
Сядь в Альфа Таури, непобедимый, обосрешься ведь.
Макс в 17 на Торо Россо дважды заехал на 4 место, отрицать талант Макса глупость
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Ответ Adams
Макс в 17 на Торо Россо дважды заехал на 4 место, отрицать талант Макса глупость
Слабенько, Феттель вон поул брал и даже побеждал на ТР.
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Paninaro
Где-то ухмыльнулся Дэн.
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Великий Алонсо
Ответ Adams
Макс в 17 на Торо Россо дважды заехал на 4 место, отрицать талант Макса глупость
Речь про непобедимого. В том что он отличный гонщик никто и не сомневается
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Adams
Ответ Великий Алонсо
Речь про непобедимого. В том что он отличный гонщик никто и не сомневается
Ну это нормально, они же все себя суперпилотами ощущают, иначе там бы не гонялись
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