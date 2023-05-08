Макс Ферстаппен: «Я всегда чувствую себя непобедимым, но бывают хорошие дни у соперников»
Макс Ферстаппен не видит достойных конкурентов в «Формуле-1».
Гонщик «Ред Булл» победил с девятой стартовой позиции на Гран-при Майами, после чего прокомментировал успех.
«Я всегда чувствую себя непобедимым. Но иногда соперники могут провести очень хороший день и приблизиться, сравниться или оказаться впереди. Важно по возможности выдавать 100 процентов, каждый раз выступать идеально. Вчера (в субботу) все вышло неидеально, так что этот уик-энд неидеален.
Сезон длинный, и я всегда стараюсь быть как можно ближе к совершенству», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1».
Ферстаппен также прокомментировал мнение о том, что его напарник Серхио Перес выделяется мастерством сохранения покрышек:
«Люди так говорят, и я никогда не понимал, почему. Думаю, я всегда хорошо работал с шинами, и речь в любом случае об очень небольших отличиях».
Фернандо Алонсо о Ферстаппене: «Он просто обгонял соперников одного за другим. В этот раз все далось ему даже слишком легко»
Макс Ферстаппен о свисте трибун: «Люди не любят победителей»
7 комментариев