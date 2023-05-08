Фернандо Алонсо о Ферстаппене: «Он просто обгонял соперников одного за другим. В этот раз все далось ему даже слишком легко»
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги Гран-при Майами, отметив огромное преимущество в скорости «Ред Булл» и особенно Макса Ферстаппена над конкурентами.
«В данный момент удержать «Ред Булл» позади очень сложно. И я надеялся, что Макс застрянет в DRS-паровозике из нескольких машин. Но он просто обгонял соперников одного за другим. А у соперников впереди DRS не было. Так что в этот раз все далось ему как-то слишком легко. Надеюсь, в следующий раз мы все постараемся сильнее осложнить ему жизнь.
Как я уже говорил, теперь мы хотим большего (победы в Гран-при). Однако «Ред Булл» кажется просто непробиваемым, а также они очень быстры. Может быть, у нас будет какой-то шанс на Гран-при Монако. Или в Барселоне.
В целом в гонке наша машина работала отлично. Но было немного скучно. Впереди нас ничего не происходило, позади тоже. Наверное, во многом потому, что «Феррари» здесь выступила несколько хуже, чем ожидалось», – рассказал Алонсо.
Что случилось на Гран-при «Ф-1» в Майами: первая схватка Переса и Ферстаппена колесо в колесо, 9 обгонов Макса по дороге в лидеры
Господи, да всю историю ф1 было так, в среднем, пожалуй, в 4 сезонах из 5 была какая-нибудь самовозка, и хорошо, если ещё была внутрикомандная борьба, но чаще были условные Пересы, Боттасы, Барикеллы и Бергеры. Но люди не перестают удивляться этому каждый раз и ныть, поразительно)
Дозаправки, резина, обязательные питстопы, цилиндры движков и всё остальное. Имеем условных 10 команд, три двигателя, а борьба исчезла - побеждает кто нашел чит и эксплуатирует его.
Было время когда под разные трассы команды имели разные шасси.
Ф1 перестала быть спортом как техническим так и борьбой гонщиков.
Надо было сделать богатыми команды аутсайдеры, а не запрещать тратить деньги богатым командам.
Я бы убрал половину ограничений от резины, размеров до топлива и моторов.
Разные машины, разные технические решения, разные скилы пилотов и тогда захватывающие гонки...
Все не так просто. Если убрать Мерс, то как минимум 2015, 2017 и 2018 были бы "самовозными" победами Феттеля.