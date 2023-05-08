Фернандо Алонсо о Ферстаппене: «Он просто обгонял соперников одного за другим. В этот раз все далось ему даже слишком легко»

Теги Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Астон Мартин Макс Ферстаппен Гран-при Майами Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги Гран-при Майами, отметив огромное преимущество в скорости «Ред Булл» и особенно Макса Ферстаппена над конкурентами.

«В данный момент удержать «Ред Булл» позади очень сложно. И я надеялся, что Макс застрянет в DRS-паровозике из нескольких машин. Но он просто обгонял соперников одного за другим. А у соперников впереди DRS не было. Так что в этот раз все далось ему как-то слишком легко. Надеюсь, в следующий раз мы все постараемся сильнее осложнить ему жизнь.

Как я уже говорил, теперь мы хотим большего (победы в Гран-при). Однако «Ред Булл» кажется просто непробиваемым, а также они очень быстры. Может быть, у нас будет какой-то шанс на Гран-при Монако. Или в Барселоне.

В целом в гонке наша машина работала отлично. Но было немного скучно. Впереди нас ничего не происходило, позади тоже. Наверное, во многом потому, что «Феррари» здесь выступила несколько хуже, чем ожидалось», – рассказал Алонсо.

Что случилось на Гран-при «Ф-1» в Майами: первая схватка Переса и Ферстаппена колесо в колесо, 9 обгонов Макса по дороге в лидеры

12 комментариев

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Kemal Gul
Ответ Шалфей Ирвинга
Эх, представьте, какой был бы интересный чемпионат, если убрать болиды РБ! Да, возможно Алонсо тогда со своими подиумами чаще конвертировал все в победы и скорее всего был бы лидером чемпа, но насколько бы интереснее стало смотреть гонки без этих 20-ти секундных отрывов от Быков. Если бы, да кабы…
Насколько интересней было бы смотреть ф1 без Мерседеса в сезоны 2014-2020, насколько интересней было бы смотреть ф1 без РБ в сезоны 2010-2013, без Феррари времён Шумахера, без Уильямса времён самовозки Мэнселла, без Макларена в период доминации Сенны...

Господи, да всю историю ф1 было так, в среднем, пожалуй, в 4 сезонах из 5 была какая-нибудь самовозка, и хорошо, если ещё была внутрикомандная борьба, но чаще были условные Пересы, Боттасы, Барикеллы и Бергеры. Но люди не перестают удивляться этому каждый раз и ныть, поразительно)
+34
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+32
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Совесть Черданцева
Ответ Великий Алонсо
Походу РБ выиграют все гонки сезона, с надежностью проблем нет, запас по скорости над остальными слишком большой
Стадия принятия
+9
-1
+8
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Шалфей Ирвинга
Эх, представьте, какой был бы интересный чемпионат, если убрать болиды РБ! Да, возможно Алонсо тогда со своими подиумами чаще конвертировал все в победы и скорее всего был бы лидером чемпа, но насколько бы интереснее стало смотреть гонки без этих 20-ти секундных отрывов от Быков. Если бы, да кабы…
+9
-4
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Givi Shotadze
Всё доминирование началось с введения ограничений.
Дозаправки, резина, обязательные питстопы, цилиндры движков и всё остальное. Имеем условных 10 команд, три двигателя, а борьба исчезла - побеждает кто нашел чит и эксплуатирует его.
Было время когда под разные трассы команды имели разные шасси.
Ф1 перестала быть спортом как техническим так и борьбой гонщиков.
Надо было сделать богатыми команды аутсайдеры, а не запрещать тратить деньги богатым командам.
Я бы убрал половину ограничений от резины, размеров до топлива и моторов.
Разные машины, разные технические решения, разные скилы пилотов и тогда захватывающие гонки...
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sir_shir
Но именно так получается только у Максика! обгонять он умеет, тут не отнять
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Имя Фамилия
Ответ Kemal Gul
Насколько интересней было бы смотреть ф1 без Мерседеса в сезоны 2014-2020, насколько интересней было бы смотреть ф1 без РБ в сезоны 2010-2013, без Феррари времён Шумахера, без Уильямса времён самовозки Мэнселла, без Макларена в период доминации Сенны... Господи, да всю историю ф1 было так, в среднем, пожалуй, в 4 сезонах из 5 была какая-нибудь самовозка, и хорошо, если ещё была внутрикомандная борьба, но чаще были условные Пересы, Боттасы, Барикеллы и Бергеры. Но люди не перестают удивляться этому каждый раз и ныть, поразительно)
сезоны 2010 и 2012 - одни из самых интересных в 21 веке
+1
0
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Великий Алонсо
Походу РБ выиграют все гонки сезона, с надежностью проблем нет, запас по скорости над остальными слишком большой
+3
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orkolm
Ответ Kemal Gul
Насколько интересней было бы смотреть ф1 без Мерседеса в сезоны 2014-2020, насколько интересней было бы смотреть ф1 без РБ в сезоны 2010-2013, без Феррари времён Шумахера, без Уильямса времён самовозки Мэнселла, без Макларена в период доминации Сенны... Господи, да всю историю ф1 было так, в среднем, пожалуй, в 4 сезонах из 5 была какая-нибудь самовозка, и хорошо, если ещё была внутрикомандная борьба, но чаще были условные Пересы, Боттасы, Барикеллы и Бергеры. Но люди не перестают удивляться этому каждый раз и ныть, поразительно)
> сезоны 2014-2020

Все не так просто. Если убрать Мерс, то как минимум 2015, 2017 и 2018 были бы "самовозными" победами Феттеля.
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Евгений Славнов
Ответ Ан Кот
что же ты "просто" не обогнал Петрова и лишился еще одного титула в итоге?
Потому что Петров бегает быстрее Фернандо. Хотя, погодите, это же Ф1!
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