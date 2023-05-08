Фернандо Алонсо о Ферстаппене: «Он просто обгонял соперников одного за другим. В этот раз все далось ему даже слишком легко»

Пилот « » подвел итоги , отметив огромное преимущество в скорости «Ред Булл» и особенно над конкурентами.

«В данный момент удержать « » позади очень сложно. И я надеялся, что Макс застрянет в DRS-паровозике из нескольких машин. Но он просто обгонял соперников одного за другим. А у соперников впереди DRS не было. Так что в этот раз все далось ему как-то слишком легко. Надеюсь, в следующий раз мы все постараемся сильнее осложнить ему жизнь.

Как я уже говорил, теперь мы хотим большего (победы в Гран-при). Однако «Ред Булл» кажется просто непробиваемым, а также они очень быстры. Может быть, у нас будет какой-то шанс на Гран-при Монако. Или в Барселоне.

В целом в гонке наша машина работала отлично. Но было немного скучно. Впереди нас ничего не происходило, позади тоже. Наверное, во многом потому, что «Феррари» здесь выступила несколько хуже, чем ожидалось», – рассказал Алонсо.

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