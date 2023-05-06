Кристиан Хорнер: «Феррари» будет быстра – трасса походит их болиду, особенно в квалификации»
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что «Феррари» может навязать борьбу его команде на Гран-при Майами.
Хорнер отметил, что трасса подходит болиду «Феррари», а в случае победы в квалификации ситуация с обгонами в гонке может осложниться, учитывая скользкое покрытие трека.
«Думаю, «Феррари» будет очень быстра. Мне кажется, эта трасса подходит их болиду, если говорить о его качествах – в особенности в квалификации, например. Думаю, фактор нового покрытия сыграет свою роль, будет интересно, как это скажется на гонке.
При этом гонщики «Мерседеса» под конец сессии тоже показали хорошие времена. Так что будет очень интересно, как события будут развиваться по ходу уик-энда в дальнейшем», – рассказал Хорнер.
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