Шарль Леклер об аварии: «Я перестарался, а сцепление вне траектории не позволяло повернуть»

Шарль Леклер рассказал, как столкнулся с барьерами в практике перед Гран-при Майами.

Пилот « » попал в аварию в самом конце второй тренировки. Сессию Леклер завершил на третьем месте.

«В целом пилотировать очень трудно, потому что есть только одна траектория, и вне ее сцепление очень и очень плохое. Это и случилось: я перестарался, потерял заднюю часть, попытался ее поймать, но сцепления для того, чтобы повернуть, не было.

Но больших повреждений нет. Да, передняя правая [подвеска] разрушена, но никаких повреждений в задней части нет, а это главное. Но впереди новый день, и, уверен, он пройдет хорошо.

В остальном ощущения на одном быстром круге неплохие. По гоночному темпу мы слишком сильно отстаем, «Ред Булл» снова в своей лиге с большим отрывом. Так что, безусловно, надо поработать над скоростью на длинных отрезках, но мы более или менее в борьбе, если говорить о квалификационном темпе. Не думаю, что мы способны совершить чудо и нивелировать отставание – вряд ли мы сильно приблизимся», – поделился мнением монегаск.

Леклер попал в аварию в конце 2-й практики перед Гран-при Майами – сессию остановили красными флагами

Гран-при Майами-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Сайнс – 2-й, Леклер – 3-й

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