Серхио Перес о победах на городских треках: «Такая трасса не прощает даже небольшие ошибки»

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес не согласен с теми, кто считает его специалистом только по городским трассам.

Перес считает, что способен показывать такой же уровень на любых трассах и готов бороться за титул.

«Причина, по которой я сильно смотрюсь на трасса городского типа, заключается в том, что там я теперь могу гораздо больше играться с машиной, с настройками, чем раньше.

Так что я не вижу причин, почему на других трассах ситуация должна измениться, и что там я тоже не смогу играться с возможностями машины так, как мне хочется.

Мне кажется, что на городских трассах ты должен быть очень силен в гонке и очень силен в прессинге. Ты должен уметь справляться с давлением, потому что там ты не можешь позволить себе допускать ошибки.

На обычной трассе небольшая ошибка может сойти тебе с рук. Городская трасса не прощает даже небольшие ошибки. И, вероятно, в день гонки я в таких условиях буду чувствовать себя увереннее, чем соперники.

В конечном счете, если я выиграл в Баку за счет чистого темпа, это значит, что я точно так же могу это сделать на любой другой трассе», – рассказал Перес.

Переса прославляют как «короля городских гонок «Ф-1» – и это миф. С каждой победой ему везло

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