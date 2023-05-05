Макс Ферстаппен о соперничестве с Пересом: «Помогает, что в этом году у нас лучшая машина, в худшем случае ты обычно финишируешь вторым»

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о своем отношении к соперничеству с Серхио Пересом в борьбе за титул.

По словам Ферстаппена, борьба между напарниками вполне может вестись честно и корректно, и что он не придает большого значения последним результатам.

«Помогает то, что в этом году у нас лучшая машина, поэтому обычно в худшем случае ты финишируешь вторым, а в лучшем случае – первым. В такой ситуации также сложнее создать отрыв от соперника. Чеко всегда был очень хорош в Баку, в моем же случае все скорее было наоборот, мне не очень нравится там выступать. Иногда трасса просто не очень подходит твоему стилю пилотажа.

Безусловно, Чеко очень хорошо начал сезон, он всегда выкладывается на максимуме, стараясь как можно лучше выполнять свою работу. И в Баку он справился блестяще, это нужно признать.

Я и раньше бывал в такой ситуации – и в 2021 году, и в прошлом сезоне, – когда мне нужно серьезно отыгрываться из-за невезения. И главное тут – день за днем делать свою работу. И, с такой машиной, как у нас, нельзя допускать ошибок. Как бы то ни было, сезон длинный, всякое может случиться.

Между мной и Чеко сложилось хорошее взаимопонимание, у нас хорошие отношения. И главным образом мы хотим сосредоточиться на том, чтобы сделать нашу машину лучше и быстрее и остаться впереди всех конкурентов. А остальное мы решим на трассе», – рассказал Ферстаппен.

Переса прославляют как «короля городских гонок «Ф-1» – и это миф. С каждой победой ему везло

2 комментария

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Марат Кагин
Ответ Minuvert
Про то, что с такой машиной нельзя допускать ошибок, он, конечно, лукавит) Можно и пару этапов пропустить, без особого ущерба
он имеет ввиду, что в случае ошибки обогнать напарника будет тяжело. про остальных он сказал, что в любом случае он в худшем случае финиширует вторым
+7
0
+7
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Minuvert
Про то, что с такой машиной нельзя допускать ошибок, он, конечно, лукавит) Можно и пару этапов пропустить, без особого ущерба
+1
-1
0
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