Тото Вольфф: «Выигрывать нужно, основываясь на собственных заслугах. Это значит быть умнее и придумывать более крутые решения, чем «Ред Булл»

Теги Ред Булл Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф считает, что лимит бюджета очень важен для «Формулы-1». Также австриец рассказал о планах команды на ближайшие этапы.

«[Лимит бюджета] это процесс. Наш финансовый отдел увеличился с 15 до 45 человек. Это довольно много. Опять же, я думаю, что ограничение затрат было необходимо в «Формуле-1». Если вы спросите меня, против ли я лимита бюджета или за, то я скажу, что ограничивал бы его каждый день. Это важно, это делает нас более устойчивыми», – сказал Вольфф.

Также он ответил на вопрос касательно желания «Мерседеса» наконец-то обойти «Ред Булл» как на треке, так и за его пределами:

«По крайней мере мы увидели, что они атаковали, так что это их реальный темп. Но полсекунды [отставания]… Впереди долгий путь, так что либо нам нужно вместе лучше работать, чтобы догнать их, либо нужно менять правила – и думаю, второе не лучший вариант. Мне кажется, выигрывать нужно, основываясь на собственных заслугах. Выигрывать по заслугам значит быть умнее и придумывать более крутые решения, чем «Ред Булл», – считает Тото.

Кроме того, Вольфф рассказал, когда ожидать следующее крупное обновление от «Мерседеса»:

«Наша цель – Имола. Мне нужно оправдать все ожидания, потому что вы так много говорите о нашем обновлении. Мы не собираемся выезжать с этими новинками на трассу и обгонять «Ред Булл». Думаю, это будет хорошая база [для будущей работы над болидом]».   

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2 комментария

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grag68
Как он собирается, с ограничением бюджета, отыгрывать секунду у ньюи я хз
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