Гюнтер Штайнер: «Дам Магнуссену минимум 5 Гран-при, а потом начну думать о продлении контракта»

Гюнтер Штайнер заявил, что у Кевина Магнуссена еще есть шанс сохранить место в «Хаасе».

Руководитель команды признал, что датчанин пока не соответствует уровню нового напарника . В то же время Штайнер готов предоставить своему подопечному по меньшей мере пять Гран-при на исправление ситуации.

«Мы все знаем, на что способен Кевин, но нас всех нужно подталкивать. Кевин в неприятном положении в данный момент, он позади Нико. Он недоволен выступлениями в квалификациях. Но он доволен командой и понимает, что машина позволяет добиваться успехов – просто нужно реализовать ее потенциал.

Я вполне уверен, что он на это способен. У Кевина есть талант, он делал это раньше. Просто нужно совершить шаг вперед и выжать максимум. Гораздо легче, когда гоняешься с опытным напарником – можно задаться вопросом, как он это делает. У гонщиков есть вся информация, они могут изучить данные друг друга. И это показывает, что ему не все равно.

Продление контракта? В конечном счете все решают результаты, но сейчас я не напрягаюсь по этому поводу. Я хочу посмотреть, какой будет ситуация на протяжении как минимум еще пяти гонок, а потом начну думать.

В прошлом году я говорил, что команда всегда стремится раньше разрешить вопрос с составом, но мы хотели предоставить [Шумахеру] шанс продемонстрировать свои способности. Надеюсь, в этом сезоне мы подтвердим состав до летнего перерыва, иначе ситуация будет неприятной, на мой взгляд. Надеюсь, получится сделать это раньше, чем в прошлом году», – сказал Штайнер.

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