Фернандо Алонсо: «Трасса в Вегасе нормальная, в отличие от асфальта и ее места в календаре»

Алонсо объяснил, почему ему не нравится этап в Лас-Вегасе.

Пилот «Астон Мартин » рассказал, чем ему не нравится Гран-при Лас-Вегаса.

В гонке испанец финишировал на 13-м месте.

«Трек веселый, высокоскоростной, но мне кажется, асфальт не соответствует стандартам «Ф-1». Честно говоря, здесь слишком скользко, мы не можем прогреть шины до необходимой температуры, сцепление отсутствует. Еще здесь очень много кочек. Гонки здесь проходят на грани безопасности.

Думаю, в будущем нужно обсудить с ФИА, насколько это приемлемая ситуация для следующих сезонов. И нужно поговорить о месте этапа в календаре. Если быть предельно откровенным, нам очень сложно.

Мы приезжаем сюда, сталкиваемся с разницей во времени. Мы очень далеко от Европы, и это после того, как две недели назад мы выступали в Бразилии. А теперь мы отправляемся в Катар, на перелет уйдет 17 часов, а разница во времени составит 13 часов. Не думаю, что в других видах спорта согласились бы с этим.

Я хочу сказать, что трасса нормальная, в отличие от асфальта и ее места в календаре.

Я слышал, что мы выступаем здесь в это время, потому что в Вегасе сейчас спокойно. Но мы не можем так продолжать. Если так, то давайте отправимся в Монако в феврале, ведь там будет тихо, знаете ли. Нужно думать в первую очередь о спорте», – сказал Алонсо .

