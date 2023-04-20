Гюнтер Штайнер: «У меня нет аппетита на гонщика-новичка»

Гюнтер Штайнер не планирует экспериментировать, приглашая новичков в «Хаас»..

Сезон-2021 команда провела с двумя новобранцами – и . Мазепин покинул «Хаас» перед стартом сезона-2022, спустя год ушел Шумахер. В 2023-м команду представляют одни из наиболее опытных гонщиков «Формулы-1» – и .

«В данный момент у меня нет аппетита на новичка. Сейчас мы предпочтем опытных [гонщиков], с новичками всегда существует риск. Есть шанс получить выдающийся талант, но в данный момент команде необходимы опытные пилоты, она нуждается в развитии.

Мы остаемся самой молодой командой в «Ф-1», и соперники постоянно прибавляют – нам нужно догонять. Лучше всего это делать с теми, кто знает, что делать, теми, кто уже это делал – например, Нико. Он проходил через подобное не в одной команде, которая сражалась в средней группе», – сообщил руководитель «Хааса».

Ответил Штайнер и на вопрос о потенциальном приглашении третьего гонщика « » Даниэля Риккардо:

«Пока несколько рано говорить о замене пилотов, но я не знаю, чем Даниэль собирается заниматься в жизни. Может он в какой-то момент спросит, есть ли у нас место, но в данный момент мы сосредоточены на своих пилотах и на том, чтобы предоставить им наилучшие возможности.

Посмотрим, что будет через шесть-восемь месяцев, и тогда примем решение».

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