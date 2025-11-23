Андреа Кими Антонелли: «Доволен своей гонкой – у нас была очень рискованная стратегия и я рад тому, что она сработала»

Антонелли доволен выступлением в Лас-Вегасе.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли подвел итоги Гран-при Лас-Вегаса, отметив, что рад тому, как провел гонку.

Антонелли, стартовавший 17-м, провел пит-стоп в самом начале заезда под режимом VSC, перешел на шины «хард», и затем проехал на этом комплекте шин всю оставшуюся дистанцию гонки.

«Допущенный фальстарт? Честно говоря, я даже не заметил. В любом случае, досадно что так вышло, мы могли бы заработать чуть больше очков. Тем не менее, я доволен своей гонкой – у нас была очень рискованная стратегия и я рад тому, что она сработала.

Примерно на середине гонки я начал беспокоиться, поскольку увидел, что на шинах начался процесс грануляции резины. Особенно заметно это было на внутренней стороне правого переднего колеса. Но в итоге, где-то за 10 кругов до финиша, шины очистились и я успокоился – особенно видя то, что с каждым кругом мое время улучшается.

Досадно лишь то, что мы стартовали так низко. Но сегодня мы продемонстрировали очень хороший темп и тут нам точно не на что жаловаться», – рассказал Антонелли.

Что случилось на Гран-при Лас-Вегаса: как Норрис проиграл с поула? Ферстаппен еще в титульной гонке?