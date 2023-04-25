Спортивный директор «Феррари» Мекьес перейдет в «Альфа Таури» (GdS)

Спортивный директор «Феррари» Лоран Мекьес покинет команду в обозримом будущем, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Новым местом работы француза станет «Альфа Таури», переход должен состояться либо по ходу сезона-2023, либо в 2024-м. Мекьес уже работал в команде из Фаэнцы, когда та выступала под названиями « » и «Торо Россо».

По информации итальянского издания, в будущем Мекьес может занять место руководителя « » . 67-летний австрийский менеджер намекал, что не собирается трудиться в «Формуле-1» после 70.

Слухи об уходе Мекьеса из Скудерии появились несколько месяцев назад. Ранее в числе потенциальных мест работы Лорана называли «Альпин», ФИА и «Либерти Медиа». GdS сообщает, что специалист размышлял о трансфере с конца прошлого года, когда стало известно об уходе руководителя команды Маттиа Бинотто. На решение не повлияло и назначение на место Бинотто, давнего друга Мекьеса. Определенную роль сыграл тот факт, что самого Лорана не рассматривали на должность главы команды, хотя он был «правой рукой» и доверенным лицом Маттиа, предполагает издание.

Переход Мекьеса в «Альфа Таури» также подтверждает RacingNews365 со ссылкой на свои «итальянские источники».

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