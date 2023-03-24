«Альфа Таури» наняла нового главу коммерческого подразделения

« » объявила о приглашении нового специалиста на должность главы коммерческого подразделения команды.

Руководить коммерческим подразделением «Альфа Таури» будет Ларс Стегельманн, отвечая за привлечение новых деловых партнеров как для гоночной команды, так и для бреда в сфере моды.

В прошлом Стегельманн работал коммерческим директоров в Motorsport Network, руководителем отдела продаж в ITR (промоутеры ДТМ до 2022 года), а также участвовал в разработке маркетинговой стратегии в «Формуле Е». Также у Стегельманна есть опыт работы на коммерческих должностях в УЕФА и при организации Чемпионата Мира по футболу 2010 года в ЮАР.

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