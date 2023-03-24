«Альфа Таури» наняла нового главу коммерческого подразделения

Теги Альфа Таури Формула-1 Авто

«Альфа Таури» объявила о приглашении нового специалиста на должность главы коммерческого подразделения команды.

Руководить коммерческим подразделением «Альфа Таури» будет Ларс Стегельманн, отвечая за привлечение новых деловых партнеров как для гоночной команды, так и для бреда в сфере моды.

В прошлом Стегельманн работал коммерческим директоров в Motorsport Network, руководителем отдела продаж в ITR (промоутеры ДТМ до 2022 года), а также участвовал в разработке маркетинговой стратегии в «Формуле Е». Также у Стегельманна есть опыт работы на коммерческих должностях в УЕФА и при организации Чемпионата Мира по футболу 2010 года в ЮАР.

Судьи могут «потерять» болид «Ф-1» на треке с сотней камер? Даже когда его транслируют по ТВ? Оказывается, да!

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Minuvert
Автор, для БРЕДА в сфере моды? Звучит здорово, если это не опечатка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий