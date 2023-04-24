Гельмут Марко о будущем Леклера: «Опции, основанные на результатах выступлений, повсеместно включаются в контракты с гонщиками»

Советник « » уверен, что сможет покинуть «Феррари», досрочно расторгнув соглашение, если у него возникнет такое желание.

В прессе начали появляться сообщения о том, что Леклер, чей контракт действует до конца 2024 года, ведет переговоры с «Мерседесом» и не исключает возможность перехода в немецкую команду – особенно в случае отсутствия прогресса со стороны «Феррари».

При этом слухи также отправляли в «Ауди» и , называя его главной целью будущей заводской команды.

«В современном мире в онлайне можно написать более или менее все, что угодно. Такие сообщения больше не нужно подтверждать. Но зачем «Феррари» расставаться с Карлосом? Это бессмысленно. Карлос отлично выступает. У «Феррари» есть и другие проблемы, кроме как думать о замене Сайнса.

С другой стороны, опции, основанные на результатах выступлений, повсеместно включаются в контракты с гонщиками. Грубо говоря, к определенному моменту сезона у гонщика на счету должно быть не меньше определенного количества очков, обычно к концу лета – и тогда его контракт продляется автоматически.

Если же условия не соблюдаются, обе стороны имеют возможность досрочно расторгнуть соглашение. Как раз по этой причине смог так легко осуществить свой переход в «Феррари» в 2015 году», – рассказал Марко.

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