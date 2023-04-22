Спортивный директор «Альфа Ромео»: «Леклер – наиболее совершенный гонщик из всех, с кем я работал»

Бет Цендер считает, что звезда «Феррари» Шарль Леклер обладает исключительным талантом.

Леклер начал карьеру в «Формуле-1» в « » (ныне выступает как «Альфа Ромео»). Цендер работал в швейцарской команде с момента ее основания и взаимодействовал с , , Робертом Кубицей, , Серхио Пересом и другими гонщиками. Сейчас специалист занимает пост спортивного директора «Альфа Ромео».

«На мой взгляд, – огромный талант и, пожалуй, наиболее совершенный гонщик из всех, с кем я работал. Он жаждет лучше понять этот спорт, разобраться в технических вопросах, сомневается в себе – наверное, иногда чересчур, но он способен к здоровой самокритике.

В моих глазах это отличает его от множества других пилотов: он не перекладывает ответственность на кого-то еще, а винит себя», – отметил Цендер.

Леклер дважды сошел и набрал 6 очков за 3 Гран-при – это худший старт сезона за «Феррари» для Шарля