Спортивный директор «Альфа Ромео»: «Леклер – наиболее совершенный гонщик из всех, с кем я работал»

Теги Феррари Кими Райкконен Заубер Роберт Кубица Себастьян Феттель Жак Вильнев Формула-1 Серхио Перес Бет Цендер Шарль Леклер Альфа Ромео Авто

Бет Цендер считает, что звезда «Феррари» Шарль Леклер обладает исключительным талантом.

Леклер начал карьеру в «Формуле-1» в «Заубере» (ныне выступает как «Альфа Ромео»). Цендер работал в швейцарской команде с момента ее основания и взаимодействовал с Кими Райкконеном, Жаком Вильневом, Робертом Кубицей, Себастьяном Феттелем, Серхио Пересом и другими гонщиками. Сейчас специалист занимает пост спортивного директора «Альфа Ромео».

«На мой взгляд, Шарль – огромный талант и, пожалуй, наиболее совершенный гонщик из всех, с кем я работал. Он жаждет лучше понять этот спорт, разобраться в технических вопросах, сомневается в себе – наверное, иногда чересчур, но он способен к здоровой самокритике.

В моих глазах это отличает его от множества других пилотов: он не перекладывает ответственность на кого-то еще, а винит себя», – отметил Цендер.

Леклер дважды сошел и набрал 6 очков за 3 Гран-при – это худший старт сезона за «Феррари» для Шарля

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksandr Lesnikov
а если сравнивать с топ-пилотами?👌
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
valerixxx27
Только в Феррари решили поиграть в демократию и слить его шансы... Не спорю звучит заманчиво, только в Ред Булл тоже так говорили и тут же указывали на место Переса...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий