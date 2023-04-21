«Меня такие выдумки немного раздражают». Сайнс опроверг информацию о возможном переходе в «Ауди»

Теги Феррари Ауди Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс опроверг информацию о его возможном переходе в «Ауди».

Об интересе к Сайсу со стороны «Ауди» и возможном приглашении гонщика в 2026 году недавно написало издание Blick.

«Я намереваюсь провести в «Феррари» еще очень много лет. Я не вполне понимаю, зачем люди сейчас начинают говорить о сезоне-2026 в контексте моей карьеры, когда у меня пока даже нет контракта на сезон-2025. Меня такие выдумки, которые начинают при этом распространятся в прессе, немного раздражают», – рассказал Сайнс.

Зайдль хочет переманить Сайнса в «Ауди» (Blick)

10 комментариев

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ffmp
Больше раздражает что средний пилот, отстающий по чистой скорости от своего напарника на пол секунды не понимает, что он явный второй номер в команде. Ему место как раз в середине Пелетона, он бы отлично дополнял условного Боттаса, Пьера итд, но никак не Леклера
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Grim Reaper 2100
Ну не очень же раздражают, а только немного ! Так что возможно усё.
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Minuvert
Сайнс планирует стать чемпионом с Феррари) У Сантандера явно какой-то компромат на фур, не удивлюсь его продлению в 25 году
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Jack 13th
А болельщиков раздражает присутствие сасайнса в Феррари.
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Scorpio
смешной доезжала в очки, ему бы в хаас какой-нибудь, как раз его уровень - не рисковать, пепердывать тихонько, лишь бы не было беды - доехали до финиша, вот и ладненько
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United_LP
А болельщиков фур только радуют такие новости о возможном твоем уходе хотб куда.
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Михаил Надменный
Чжоу и Карлито - пилоты примерно раневого уровня,что китаец делает в Заубере я понимаю, не понимаю - что до сих пор делает в Феррари Карлито джуниор
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Сергей Богатырёв
Ответ Minuvert
Сайнс планирует стать чемпионом с Феррари) У Сантандера явно какой-то компромат на фур, не удивлюсь его продлению в 25 году
зачем компромат, когда есть чековая книжка.
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Minuvert
Ответ Сергей Богатырёв
зачем компромат, когда есть чековая книжка.
Понять не могу, у вас аккаунт что-ли новый? Или я путаю?
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Vladichka Niskazhunikomu
Ответ Михаил Надменный
Чжоу и Карлито - пилоты примерно раневого уровня,что китаец делает в Заубере я понимаю, не понимаю - что до сих пор делает в Феррари Карлито джуниор
приносит деньги от спонсоров
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