«Меня такие выдумки немного раздражают». Сайнс опроверг информацию о возможном переходе в «Ауди»

Пилот « » опроверг информацию о его возможном переходе в «Ауди».

Об интересе к Сайсу со стороны «Ауди» и возможном приглашении гонщика в 2026 году недавно написало издание Blick.

«Я намереваюсь провести в «Феррари» еще очень много лет. Я не вполне понимаю, зачем люди сейчас начинают говорить о сезоне-2026 в контексте моей карьеры, когда у меня пока даже нет контракта на сезон-2025. Меня такие выдумки, которые начинают при этом распространятся в прессе, немного раздражают», – рассказал Сайнс.

Зайдль хочет переманить Сайнса в «Ауди» (Blick)