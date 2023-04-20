Стефано Доменикали о возможных нарушениях потолка расходов: «Я более чем нервничаю»

Руководитель «Формулы-1» переживает из-за потенциальных финансовых нарушений.

В 2021 году « » превысил потолок расходов. По подсчетам чемпионов мира, по ходу сезона-2022 преодолеть лимит могли шесть команд. Все коллективы уже подали отчеты.

«Я более чем нервничаю. Вполне уверен, все понимают, какими будут последствия нарушения, и я полностью согласен, что к этому вопросу будет приковано большое внимание, так как важно, чтобы все уважали правила.

Но лучше сделать это раньше, чем позже. Мы обсуждали это с ФИА, и сертификация пройдет гораздо раньше – все нужно сделать надлежащим образом в сжатые сроки, насколько это возможно. На мой взгляд, в других видах спорта контроль за финансовым регламентом проходит слишком медленно, и это нехорошо», – заявил Стефано Доменикали Sky Sports.

Гельмут Марко: «Считаю, что при текущей ситуации в 2022 году потолок бюджета превысят сразу шесть команд»