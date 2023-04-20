Стефано Доменикали о возможных нарушениях потолка расходов: «Я более чем нервничаю»

Теги Ред Булл Стефано Доменикали Формула-1 регламент Авто

Руководитель «Формулы-1» переживает из-за потенциальных финансовых нарушений.

В 2021 году «Ред Булл» превысил потолок расходов. По подсчетам чемпионов мира, по ходу сезона-2022 преодолеть лимит могли шесть команд. Все коллективы уже подали отчеты.

«Я более чем нервничаю. Вполне уверен, все понимают, какими будут последствия нарушения, и я полностью согласен, что к этому вопросу будет приковано большое внимание, так как важно, чтобы все уважали правила.

Но лучше сделать это раньше, чем позже. Мы обсуждали это с ФИА, и сертификация пройдет гораздо раньше – все нужно сделать надлежащим образом в сжатые сроки, насколько это возможно. На мой взгляд, в других видах спорта контроль за финансовым регламентом проходит слишком медленно, и это нехорошо», – заявил Стефано Доменикали Sky Sports.

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3 комментария

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Gonshic
все не спрячешь, там безналичные расчеты, черный нал только у мафиози и у нас. Болиды делают из комплектующих, которые покупают через банковские платежи, зарплаты и услуги официальные и онлайн. Ничего не скрыть. Плюс по итогам квартала и года идут отчеты в налоговые органы и платежи туда же. Скрыть даже копейки невозможно, иначе штрафы идут уже из налоговых органов а там и уголовные дела с посадками могут быть
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