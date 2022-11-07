Гельмут Марко: «Считаю, что при текущей ситуации в 2022 году потолок бюджета превысят сразу шесть команд»

Советник «Ред Булл» считает, что в сезоне-2022 сразу шесть команд «Формулы-1» могут превысить допустимую планку бюджета.

Команда «Ред Булл» стала единственной, кто превысил бюджет в сезоне-2021 – за что получила штраф в размере $7 млн и ограничения в 10 процентов на время работы в аэродинамической трубе и с CFD.

«Это был первый год действия правил ограничения бюджета. Правила были расплывчатыми. Ясность в некоторые вопросы внесли очень поздно. Для нас проверку выполнила аудиторская фирма Ernst & Young. Нужно же на что-то полагаться. Мы думали, что у нас даже остается запас в размере $3 млн. В итоге же речь шла о $400000. Судя по всему, на эти деньги Хэмилтон может построить переднее аникрыло (улыбается). А в «Хаасе» вообще соберут целую машину.

При этом я считаю, что при текущей ситуации в 2022 году потолок бюджета превысят сразу шесть команд. Потому что никто не прогнозировал такой рост инфляции. В особенности это касается роста цен за электроэнергию», – рассказал Марко.

«Ископаемое времен холодной войны» – это «Ред Булл» похвастался базой после ограничений на ее работу. Она правда так плоха?