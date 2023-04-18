Гран-при Испании должен переехать на полугородскую трассу в Мадриде в 2027-м (Mundo Deportivo)

Теги Гран-при Испании трассы чемпионат мира MotoGP Формула-1 Барселона-Каталония Авто

Мадрид близок к тому, чтобы договориться о проведении гонок «Формулы-1».

По информации Mundo Deportivo, проект полугородской трассы уже готов. Источники издания сообщают, что проект «станет реальностью в 2027 году» вместо этапа в Барселоне. В то же время в «Ф-1» сообщили, что контракт на проведение Гран-при Испании в Мадриде пока не подписан.

Соглашение с треком «Барселона-Каталония» действует до сезона-2026 и, как сообщается, не будет продлен. Ранее руководитель «Ф-1» Стефано Доменикали утверждал, что проведение двух гонок в Испании маловероятно.

«Никогда не говори «никогда», но два этапа в Испании будет очень трудно организовать. Мы довольны Барселоной, Мадрид тоже хочет проводить гонку, это правда, так что посмотрим», – заявлял Доменикали.

Предполагалось, что новая трасса будет принимать и гонки MotoGP, однако от такого варианта отказались.

До автодрома можно будет добраться на общественном транспорте, что соответствует стремлению «Либерти Медиа» сделать «Ф-1» более доступной для зрителей.

Отец Переса намерен организовать второй Гран-при в Мексике: «Реалистичность – 60 процентов, ФИА и «Ф-1» открыли двери»

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Under
не показывайте эту новость школьникам из футбольного раздела
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
scorp19
Формула 1 скатывается в какую то бездну. Отменяют крутые трассы ради каких то полутреков. Скоро будут у метро круги наматывать с местными таксистами лишь бы это было близко к толпе. Больше толпы - больше прибыль
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Skamar
Ответ Under
не показывайте эту новость школьникам из футбольного раздела
это все потому, что Франко поддерживал Реал Мадрид ))))))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksandr Lesnikov
Ответ scorp19
Формула 1 скатывается в какую то бездну. Отменяют крутые трассы ради каких то полутреков. Скоро будут у метро круги наматывать с местными таксистами лишь бы это было близко к толпе. Больше толпы - больше прибыль
Она крута только для тестов, тк имеет все типы поворотов. Сами гонки на этой трассе, обычно проходят по схеме паравозика, с минимальным количеством обгонов.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ALMANAC
Hala Madrid
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serghei Cardasciuc
Заипа..и с заменами нормальных автодромов городскими. Потихоньку Ф-1 скатывается к формуле Е...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ALMANAC
Hala Madrid
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksandr Lesnikov
Ответ Skamar
это все потому, что Франко поддерживал Реал Мадрид ))))))
😆🧨
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий