Гран-при Испании должен переехать на полугородскую трассу в Мадриде в 2027-м (Mundo Deportivo)

Мадрид близок к тому, чтобы договориться о проведении гонок «Формулы-1».

По информации Mundo Deportivo, проект полугородской трассы уже готов. Источники издания сообщают, что проект «станет реальностью в 2027 году» вместо этапа в Барселоне. В то же время в «Ф-1» сообщили, что контракт на проведение в Мадриде пока не подписан.

Соглашение с треком « » действует до сезона-2026 и, как сообщается, не будет продлен. Ранее руководитель «Ф-1» Стефано Доменикали утверждал, что проведение двух гонок в Испании маловероятно.

«Никогда не говори «никогда», но два этапа в Испании будет очень трудно организовать. Мы довольны Барселоной, Мадрид тоже хочет проводить гонку, это правда, так что посмотрим», – заявлял Доменикали.

Предполагалось, что новая трасса будет принимать и гонки MotoGP, однако от такого варианта отказались.

До автодрома можно будет добраться на общественном транспорте, что соответствует стремлению «Либерти Медиа» сделать «Ф-1» более доступной для зрителей.

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