Гюнтер Штайнер о Гран-при Абу-Даби-2021: «Беднягу Вольффа чуть ###### инфаркт не хватил. Запутанно, но зрелищно»
Гюнтер Штайнер поделился мнением о скандальной развязке сезона-2021.
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл свой первый титул в борьбе с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном после ошибки гоночного директора Майкла Маси на Гран-при Абу-Даби.
Руководитель «Хааса» признался, что с большим интересом наблюдал за шоу, не понимая, что происходит, а также поиронизировал над исполнительным директором «Мерседеса» Тото Вольффом.
«Если бы в последние шесть дней мне давали по доллару за каждый вопрос о том, что произошло между Льюисом и Максом в Абу-Даби, я бы смог нанять Эдриана Ньюи! Хотя я бы не стал. Он слишком классный для меня.
И что же я думаю? Ну, безусловно, все было очень запутанно. Помню, как я сидел на пит-уолл, слушал приказы гоночного директора и думал: «Что за фигня происходит?»
Тогда у меня в голове это не складывалось, но в то же время я не знал всех фактов. Тем не менее, получилось очень зрелищно. Беднягу Тото чуть ###### инфаркт не хватил!
В конце концов, обе команды стали чемпионами – молодцы. «Ред Булл» победил в личном зачете, «Мерседес» – в Кубке конструкторов. Я бы на любой из этих кубков согласился. «Мерседес» не подал протест, так что закрываем тему. Надо двигаться дальше», – сообщил Штайнер в своей книге Driving to Survive.
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Гюнтер Штайнер о языке гонщиков: «Я» после хорошего результата и «мы» после дерьмового. «Разве в ###### болиде еще кто-то сидит?»
А серьёзно, заманал уже
###### ### ######.
а вот наш местный бедолага Лука до сих пор отойти не может)