Гюнтер Штайнер о Гран-при Абу-Даби-2021: «Беднягу Вольффа чуть ###### инфаркт не хватил. Запутанно, но зрелищно»

Теги ФИА Льюис Хэмилтон Эдриан Ньюи Ред Булл Гран-при Абу-Даби Формула-1 Мерседес регламент Тото Вольфф Хаас Макс Ферстаппен Гюнтер Штайнер Майкл Маси Авто

Гюнтер Штайнер поделился мнением о скандальной развязке сезона-2021.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл свой первый титул в борьбе с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном после ошибки гоночного директора Майкла Маси на Гран-при Абу-Даби.

Руководитель «Хааса» признался, что с большим интересом наблюдал за шоу, не понимая, что происходит, а также поиронизировал над исполнительным директором «Мерседеса» Тото Вольффом.

«Если бы в последние шесть дней мне давали по доллару за каждый вопрос о том, что произошло между Льюисом и Максом в Абу-Даби, я бы смог нанять Эдриана Ньюи! Хотя я бы не стал. Он слишком классный для меня.

И что же я думаю? Ну, безусловно, все было очень запутанно. Помню, как я сидел на пит-уолл, слушал приказы гоночного директора и думал: «Что за фигня происходит?»

Тогда у меня в голове это не складывалось, но в то же время я не знал всех фактов. Тем не менее, получилось очень зрелищно. Беднягу Тото чуть ###### инфаркт не хватил!

В конце концов, обе команды стали чемпионами – молодцы. «Ред Булл» победил в личном зачете, «Мерседес» – в Кубке конструкторов. Я бы на любой из этих кубков согласился. «Мерседес» не подал протест, так что закрываем тему. Надо двигаться дальше», – сообщил Штайнер в своей книге Driving to Survive.

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8 комментариев

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FaithDevotion
Каждый ##### раз этот ####### штайнер нам загадки загадывает. ######, честное слово.
А серьёзно, заманал уже
+20
0
+20
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Второй глаз Ватноглазого Джо
#### ####### ###### # ###### #########, ### #########. ######.

###### ### ######.
+14
0
+14
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The Rock
Ф1, наверное, единственный вид спорта, где даже участники не понимают до конца правила. И каждый раз вместе с болельщиками ######## от происходящего.
+13
-1
+12
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гилберт
Ответ The Rock
Ф1, наверное, единственный вид спорта, где даже участники не понимают до конца правила. И каждый раз вместе с болельщиками ######## от происходящего.
А в этом и фишка. Правила пишутся на ходу.
+4
0
+4
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Ан Кот
да ладно, Тото вроде без последствий 2021 год пережил,
а вот наш местный бедолага Лука до сих пор отойти не может)
+3
-1
+2
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sal398
Факинг Гюнтер
+1
0
+1
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MP423
Ответ гилберт
А в этом и фишка. Правила пишутся на ходу.
Причем очень часто заново
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