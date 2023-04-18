Гюнтер Штайнер о Гран-при Абу-Даби-2021: «Беднягу Вольффа чуть ###### инфаркт не хватил. Запутанно, но зрелищно»

Гюнтер Штайнер поделился мнением о скандальной развязке сезона-2021.

Гонщик «Ред Булл» выиграл свой первый титул в борьбе с пилотом «Мерседеса» после ошибки гоночного директора на -Даби.

Руководитель «Хааса» признался, что с большим интересом наблюдал за шоу, не понимая, что происходит, а также поиронизировал над исполнительным директором « » Тото Вольффом.

«Если бы в последние шесть дней мне давали по доллару за каждый вопрос о том, что произошло между Льюисом и Максом в Абу-Даби, я бы смог нанять Эдриана Ньюи! Хотя я бы не стал. Он слишком классный для меня.

И что же я думаю? Ну, безусловно, все было очень запутанно. Помню, как я сидел на пит-уолл, слушал приказы гоночного директора и думал: «Что за фигня происходит?»

Тогда у меня в голове это не складывалось, но в то же время я не знал всех фактов. Тем не менее, получилось очень зрелищно. Беднягу Тото чуть ###### инфаркт не хватил!

В конце концов, обе команды стали чемпионами – молодцы. «Ред Булл» победил в личном зачете, «Мерседес» – в Кубке конструкторов. Я бы на любой из этих кубков согласился. «Мерседес» не подал протест, так что закрываем тему. Надо двигаться дальше», – сообщил Штайнер в своей книге Driving to Survive.

Гюнтер Штайнер об аварии Шумахера на $700 000: «На ###### круге возвращения! Просто нелепо, #####»

Гюнтер Штайнер о языке гонщиков: «Я» после хорошего результата и «мы» после дерьмового. «Разве в ###### болиде еще кто-то сидит?»