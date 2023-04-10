Гюнтер Штайнер об аварии Шумахера на $700 000: «На ###### круге возвращения! Просто нелепо, #####»

Теги Гран-при Японии Нико Хюлькенберг Формула-1 Хаас Мик Шумахер Гюнтер Штайнер контент Авто

Гюнтер Штайнер эмоционально высказался об аварии Мика Шумахера

Как сообщил руководитель «Хааса» в новой книге Surviving to Drive, инцидент в первой практике перед Гран-при Японии-2022 обошелся команде в 700 000 долларов.

«Это случилось на ###### круге возвращения в боксы! На круге возвращения! Конечно, трасса была очень мокрой, но больше никто не умудрился списать болид по пути в боксы.

Мы потеряли машину спустя пять минут и должны были построить новую. Я не могу работать с гонщиком, если не уверен, что он безопасно довезет болид на медленном круге.

Это просто нелепо, #####. Какое количество людей можно нанять на 700 000 долларов? А теперь мне нужно найти такие деньги», – написал Штайнер.

За весь сезон «Хаас» раскошелился на два миллиона из-за инцидентов Шумахера. Мик покинул коллектив в конце года, его заменил Нико Хюлькенберг.

Штайнеру «не стыдно» за слова о Шумахере в Drive to Survive. Гюнтер заявлял, что Мику не нужны тормоза – он «####### медленно» едет

Ральф Шумахер: «При Михаэле Штайнер иначе обращался бы с Миком»

10 комментариев

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Сергей Богатырёв
Ответ Михаил Белавин
Все аварии бебишуми оплатил его спонсор 1+1, да ещё и сверху, так что штайнер задрал ныть
явно спонсорский контракт был такой жирный, что вместо Мика взяли Халка безо всяких спонсоров
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Serghei Cardasciuc
Ответ Kasper N . P .
Вандорн чемпион Ф2, де Врис чемпион Ф2, Палмер, да много кто там чемпионом был. Латифи, к слову, вице-чемпион! И что? Расселл, Леклер, Пиастри, Хэмилтон и другие талантливые и сильные пилоты брали Ф2 сходу, Мик в первый сезон занял то ли 11, то ли 12 место, в Ф3 кстати тоже не ехал в первый сезон чемпионство в младшей серии в отрыве от контекста мало что значит. Окон чемпион Ф3, а Ферстаппен только третий в этот же сезон, и кто из них батя? то-то же)
В формулах это нормально, что пилот раскатывается ко второму сезону. Новички вовсе не фаворите перед второгодками.
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ЭЮЯ
Ответ Krull
Гюнтер, местные почитатели таланта (нет!) сына Михаэля пеной захлебнутся! Прекращай мочить бездарного сыночка, ты чего?
Получается, что тут есть и почитатели таланта Гюнтера
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Effa_17
Ответ Михаил Белавин
он чемпион ф3 и ф2, если такие не должны попадать в ф1 то я не знаю кто должен
Только с ним носились как с писаной торбой. В трешке он поехал нормально через полтора года. При этом отставал от Друговича вроде бы на 50+ очков. А в итоге за пол года привёз второму месту те же 50+ очков. Судить о уровне болида Према можете сами. Так же и в двойке, которую он выиграл со второй попытки. Мик очень быстро перестал восприниматься, как второй папа. Скорее, как второй дядя, и то с натяжкой.
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Kasper N . P .
Ответ Михаил Белавин
он чемпион ф3 и ф2, если такие не должны попадать в ф1 то я не знаю кто должен
Вандорн чемпион Ф2, де Врис чемпион Ф2, Палмер, да много кто там чемпионом был. Латифи, к слову, вице-чемпион! И что? Расселл, Леклер, Пиастри, Хэмилтон и другие талантливые и сильные пилоты брали Ф2 сходу, Мик в первый сезон занял то ли 11, то ли 12 место, в Ф3 кстати тоже не ехал в первый сезон
чемпионство в младшей серии в отрыве от контекста мало что значит. Окон чемпион Ф3, а Ферстаппен только третий в этот же сезон, и кто из них батя? то-то же)
+6
-1
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Михаил Белавин
Ответ Великий Алонсо
Мик без фамилии Шумахер в Ф1 вообще не попал бы, как в свое время Нельсон Пике младший и Бруно Сенна
он чемпион ф3 и ф2, если такие не должны попадать в ф1 то я не знаю кто должен
+10
-7
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Михаил Белавин
Все аварии бебишуми оплатил его спонсор 1+1, да ещё и сверху, так что штайнер задрал ныть
0
-7
-7
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Krull
Гюнтер, местные почитатели таланта (нет!) сына Михаэля пеной захлебнутся! Прекращай мочить бездарного сыночка, ты чего?
+9
-1
+8
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ALMANAC
### ахаха как же он разносит
+4
-1
+3
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Великий Алонсо
Мик без фамилии Шумахер в Ф1 вообще не попал бы, как в свое время Нельсон Пике младший и Бруно Сенна
+17
-6
+11
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