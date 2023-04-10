Гюнтер Штайнер об аварии Шумахера на $700 000: «На ###### круге возвращения! Просто нелепо, #####»

Гюнтер Штайнер эмоционально высказался об аварии Мика Шумахера

Как сообщил руководитель « » в новой книге Surviving to Drive, инцидент в первой практике перед -2022 обошелся команде в 700 000 долларов.

«Это случилось на ###### круге возвращения в боксы! На круге возвращения! Конечно, трасса была очень мокрой, но больше никто не умудрился списать болид по пути в боксы.

Мы потеряли машину спустя пять минут и должны были построить новую. Я не могу работать с гонщиком, если не уверен, что он безопасно довезет болид на медленном круге.

Это просто нелепо, #####. Какое количество людей можно нанять на 700 000 долларов? А теперь мне нужно найти такие деньги», – написал Штайнер.

За весь сезон «Хаас» раскошелился на два миллиона из-за инцидентов Шумахера. Мик покинул коллектив в конце года, его заменил .

Штайнеру «не стыдно» за слова о Шумахере в Drive to Survive. Гюнтер заявлял, что Мику не нужны тормоза – он «####### медленно» едет

Ральф Шумахер: «При Михаэле Штайнер иначе обращался бы с Миком»