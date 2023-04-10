Гюнтер Штайнер об аварии Шумахера на $700 000: «На ###### круге возвращения! Просто нелепо, #####»
Гюнтер Штайнер эмоционально высказался об аварии Мика Шумахера
Как сообщил руководитель «Хааса» в новой книге Surviving to Drive, инцидент в первой практике перед Гран-при Японии-2022 обошелся команде в 700 000 долларов.
«Это случилось на ###### круге возвращения в боксы! На круге возвращения! Конечно, трасса была очень мокрой, но больше никто не умудрился списать болид по пути в боксы.
Мы потеряли машину спустя пять минут и должны были построить новую. Я не могу работать с гонщиком, если не уверен, что он безопасно довезет болид на медленном круге.
Это просто нелепо, #####. Какое количество людей можно нанять на 700 000 долларов? А теперь мне нужно найти такие деньги», – написал Штайнер.
За весь сезон «Хаас» раскошелился на два миллиона из-за инцидентов Шумахера. Мик покинул коллектив в конце года, его заменил Нико Хюлькенберг.
Штайнеру «не стыдно» за слова о Шумахере в Drive to Survive. Гюнтер заявлял, что Мику не нужны тормоза – он «####### медленно» едет
Ральф Шумахер: «При Михаэле Штайнер иначе обращался бы с Миком»
чемпионство в младшей серии в отрыве от контекста мало что значит. Окон чемпион Ф3, а Ферстаппен только третий в этот же сезон, и кто из них батя? то-то же)