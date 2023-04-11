Гюнтер Штайнер о языке гонщиков: «Я» после хорошего результата и «мы» после дерьмового. «Разве в ###### болиде еще кто-то сидит?»
Гюнтер Штайнер сыронизировал над интервью гонщиков «Формулы-1».
«Меня смешит язык, который используют пилоты. Я часто обсуждал его со своими коллегами.
Если гонщик показывает хороший результат, то говорит «я» в интервью после Гран-при. Если же результат дерьмовый, он использует «мы». Умный ход – не знаю уж, учат их такому или это врожденное.
«Что за «мы», #####? – помню, говорил мне один из боссов команд. – Разве в ###### болиде еще кто-то сидит?» – поделился размышлениями руководитель «Хааса» в книге Surviving to Drive.
Гюнтер Штайнер об аварии Шумахера на $700 000: «На ###### круге возвращения! Просто нелепо, #####»
Гюнтер Штайнер о рента-драйверах: «Хэмилтон и Ферстаппен побеждали благодаря таланту. Никто не купил титул. Пока что»
Да хотя бы вот . Я хороший машина плохая. И если покопаться то такого можно найти про половину гонщиков. А если послушать переговоры то и про всех наверное
Особенно это дико после того, как у Шуми с Ferrari (и не только) всегда было: "Мы вместе проигрываем и вместе выигрываем".
И после победы в Японии 2000 он искренне кричал по радио: " Мы сделали, мы сделали это!".