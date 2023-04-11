Гюнтер Штайнер о языке гонщиков: «Я» после хорошего результата и «мы» после дерьмового. «Разве в ###### болиде еще кто-то сидит?»

Теги Формула-1 Хаас Гюнтер Штайнер контент Авто

Гюнтер Штайнер сыронизировал над интервью гонщиков «Формулы-1».

«Меня смешит язык, который используют пилоты. Я часто обсуждал его со своими коллегами.

Если гонщик показывает хороший результат, то говорит «я» в интервью после Гран-при. Если же результат дерьмовый, он использует «мы». Умный ход – не знаю уж, учат их такому или это врожденное.

«Что за «мы», #####? – помню, говорил мне один из боссов команд. – Разве в ###### болиде еще кто-то сидит?» – поделился размышлениями руководитель «Хааса» в книге Surviving to Drive.

Гюнтер Штайнер об аварии Шумахера на $700 000: «На ###### круге возвращения! Просто нелепо, #####»

Гюнтер Штайнер о рента-драйверах: «Хэмилтон и Ферстаппен побеждали благодаря таланту. Никто не купил титул. Пока что»

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Дудников
Ответ Rodbert
Конкретные примеры в студию. Щас такая политкорректность, что даже Макс такое не делает. Может в частных разговорах, но не в интервью, а Гюнтер имел в виду именно интервью после Гран При. Смешат его пилоты. Какие пилоты? Хотя б одного такого найди.
Возможно это Сами-Знаете-Кто, Тот-Кого-Нельзя-Называть, Тёмный Лорд, но не Волан-де-Морт, хотя тоже из Англии.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RusSt
Ответ Rodbert
Конкретные примеры в студию. Щас такая политкорректность, что даже Макс такое не делает. Может в частных разговорах, но не в интервью, а Гюнтер имел в виду именно интервью после Гран При. Смешат его пилоты. Какие пилоты? Хотя б одного такого найди.
https://www.sports.ru/automoto/1115046802-lyuis-xemilton-mne-ne-nravitsya-ezdit-na-ne-ochen-xoroshix-bolidax-no-.html
Да хотя бы вот . Я хороший машина плохая. И если покопаться то такого можно найти про половину гонщиков. А если послушать переговоры то и про всех наверное
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рнпрл Аари
В последнее время такое не часто встретишь происходит. Редкий пилот позволяет себе так высказаться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ihor Soldatkin
Гюнтер, если пилот вообще не доезжает до финиша и сходит из за технической неисправности или из за косяка механиков на пит стопе, то должен продолжать говорить "я" а не "мы"?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rodbert
Конкретные примеры в студию. Щас такая политкорректность, что даже Макс такое не делает. Может в частных разговорах, но не в интервью, а Гюнтер имел в виду именно интервью после Гран При. Смешат его пилоты. Какие пилоты? Хотя б одного такого найди.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstantin Burõi
ой-ой, я даже догадываюсь в чей загорелый огород булыжник полетел :)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Якимцев
При всей не любви к Штайнеру, да и он в принципе высказал общее и моё мнение, что эгоизм гонщиков зашкаливает в этом вопросе.
Особенно это дико после того, как у Шуми с Ferrari (и не только) всегда было: "Мы вместе проигрываем и вместе выигрываем".

И после победы в Японии 2000 он искренне кричал по радио: " Мы сделали, мы сделали это!".
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл.С-Пб
Лучше и не скажешь!)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jon Anderson
А у Штайнера "#####" в каждом интервью. Самый переоцененный руководитель команды Ф-1. Единственная причина, по которой он не вылетел со своей должности - это тот факт, что Джину Хаасу плевать на свою собственную команду.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Маракушев
Гюнтер красава - как всегда не в бровь 👍😄!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ascari
Ох Штайнер, так ведь и расистом недолго быть назначенным...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий