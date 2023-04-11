Гюнтер Штайнер о языке гонщиков: «Я» после хорошего результата и «мы» после дерьмового. «Разве в ###### болиде еще кто-то сидит?»

Гюнтер Штайнер сыронизировал над интервью гонщиков «Формулы-1».

«Меня смешит язык, который используют пилоты. Я часто обсуждал его со своими коллегами.

Если гонщик показывает хороший результат, то говорит «я» в интервью после Гран-при. Если же результат дерьмовый, он использует «мы». Умный ход – не знаю уж, учат их такому или это врожденное.

«Что за «мы», #####? – помню, говорил мне один из боссов команд. – Разве в ###### болиде еще кто-то сидит?» – поделился размышлениями руководитель « » в книге Surviving to Drive.

Гюнтер Штайнер об аварии Шумахера на $700 000: «На ###### круге возвращения! Просто нелепо, #####»

Гюнтер Штайнер о рента-драйверах: «Хэмилтон и Ферстаппен побеждали благодаря таланту. Никто не купил титул. Пока что»