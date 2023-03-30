Ферстаппен примерил прическу Боттаса перед Гран-при Австралии

Теги Гран-при Австралии Ред Булл Формула-1 Валттери Боттас Макс Ферстаппен стиль Альфа Ромео Авто

«Ред Булл» показал фото Макса Ферстаппена в образе Валттери Боттаса.

Перед Гран-при Австралии двукратный чемпион «Формулы-1» примерил маллет – прическу, популярную в стране.

В нынешнем сезоне такую отрастил Боттас. Пилот «Альфа Ромео» признавался, что этап в Мельбурне стал для него фактически домашним. Валттери встречается с австралийской велогонщицей Тиффани Кромвель.

Боттас сменил имидж, чтобы адаптироваться к межсезонью в Австралии

Боттас выступит в шлеме, посвященном культуре коренных народов Австралии

Фото: соцсети команды «Ред Булл»

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bagi
Ответ Ева без Адама
Люся любит только себя и Роско
В таком образе может и тапка залюбить :)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ева без Адама
Ответ bagi
думаешь теперь Люся его полюбит? :)))
Люся любит только себя и Роско
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bagi
Ответ Ева без Адама
Милашка))
думаешь теперь Люся его полюбит? :)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RusSt
Дальше усы и фото в реке?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ева без Адама
Милашка))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий