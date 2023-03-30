Ферстаппен примерил прическу Боттаса перед Гран-при Австралии

«Ред Булл» показал фото в образе .

Перед Гран-при Австралии двукратный чемпион «Формулы-1» примерил маллет – прическу, популярную в стране.

В нынешнем сезоне такую отрастил Боттас. Пилот « » признавался, что этап в Мельбурне стал для него фактически домашним. Валттери встречается с австралийской велогонщицей Тиффани Кромвель.

Боттас сменил имидж, чтобы адаптироваться к межсезонью в Австралии

Боттас выступит в шлеме, посвященном культуре коренных народов Австралии

Фото: соцсети команды «Ред Булл»