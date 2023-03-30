Ферстаппен примерил прическу Боттаса перед Гран-при Австралии
«Ред Булл» показал фото Макса Ферстаппена в образе Валттери Боттаса.
Перед Гран-при Австралии двукратный чемпион «Формулы-1» примерил маллет – прическу, популярную в стране.
В нынешнем сезоне такую отрастил Боттас. Пилот «Альфа Ромео» признавался, что этап в Мельбурне стал для него фактически домашним. Валттери встречается с австралийской велогонщицей Тиффани Кромвель.
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