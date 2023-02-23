Боттас показал шлем с изображением усов и новой прически для тестов

Теги тесты Формула-1 Формула-1 Валттери Боттас стиль Альфа Ромео шлемы Авто

Валттери Боттас проведет предсезонные тесты «Формулы-1» в специальном шлеме.

Гонщик «Альфа Ромео» представил шлем, посвященный своему новому имиджу. Ливрея включает в себя изображение усов и прически маллет, особо популярной в Австралии 1980-х. К такому стилю Боттас пришел в межсезонье, когда отдыхал на родине своей девушки – австралийской велосипедистки Тиффани Кромвель.

Боттас сменил имидж, чтобы адаптироваться к межсезонью в Австралии

Фото: соцсети Валттери Боттаса

1 комментарий

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Михаил Пивненко
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